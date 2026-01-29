特斯拉銷量崩跌，股價卻飛天？陸行之點破詭異現象：市場押注的是這2項目
電動車大廠特斯拉（Tesla）公布最新財報，受中國電車市場競爭加劇與銷售挑戰影響，去年度淨利大幅下滑46%，降至38億美元，而拖垮利潤的主要原因在於汽車業務，全年汽車營收年減10%，不過儘管面臨獲利衰退，特斯拉德股價仍在盤後上漲。對此，知名半導體分析師陸行之在發文分析，在汽車銷量不下跌的情況下，特斯拉股價仍然上漲，主要依靠這2件事情守住投資人信心。
特斯拉公布第四季與全年財報，在外界看來是一份好壞參半的成績單，從全年表現來看，特斯拉2025年全年營收為948億美元，年減3%，為公司成立以來首次出現年度營收衰退；全年淨利降至37.9億美元，年減46%，創下近5年新低。主要拖累來自汽車業務，全年汽車營收年減 10%。
特斯拉電車賣不動了？無人計程車、機器人是最新目標
外界認為，特斯拉汽車業務衰退的原因在於中國比亞迪（BYD）的競爭、多地區電動車市場價格戰的升溫，以及部分市場需求轉弱等，顯示特斯拉核心業務正面臨挑戰。特斯拉執行長馬斯克則表示，主要衰退原因為「車輛交付量減少」與「部分車款老化」，點名將陸續停產 Model S 與 Model X 等較舊的車款。
而儘管面臨獲利衰退，特斯拉的股價在過去一年仍上漲了9%。對此，陸行之分析，雖然特斯拉短期電動車銷售低於預期，Robotaxi/Cybercab及Optimus機器人量產布局需要時間，但特斯拉靠著各種舊車小改款、在中國市場推出Model YL及能源存儲，小幅改善毛利率，守住投資人信心。
陸行之說，長期而言，還是要看Robotaxi及Optimus能否在提早在5年內部署達1百萬量，FSD訂閱用戶滲透率增加對營收獲利的貢獻，semi卡車量產的貢獻，資本開支對自由現金流及產能的影響，這些結構性變化對特斯拉長期營收獲利將有明顯影響。
