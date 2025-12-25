特斯拉門鎖死怎逃生？ 前後「機械門把」看這裡

特斯拉電動車以充滿科技感的「隱藏式門把」引領潮流，卻也引發安全疑慮。（圖／東森新聞）





特斯拉電動車以充滿科技感的「隱藏式門把」引領潮流，卻也引發安全疑慮。由於電動車門在發生車禍斷電時可能無法從外部開啟，導致車內人員受困，美國公路交通安全局（NHTSA）指出，全美已有15人因此不幸喪生，目前已針對相關設計展開調查。



回顧2022年，藝人林志穎駕駛特斯拉自撞起火，這類極端狀況下，車輛一旦斷電、按鍵失效，如何「自救」成為生死關鍵。事實上，特斯拉設有「機械式門把」作為緊急備案，但許多車主反映，在交車時業務員並未主動告知，導致多數人需自行上網找答案，對於後座乘客而言，逃生資訊更是匱乏。

雖然前座的機械門把位置相對明顯，採「按拉合一」操作，但後座的設計卻相當隱密。緊急拉繩藏於門板置物槽底部的可拆卸蓋板內，需掀開蓋板拉動白線才能開門。然而，實測發現該蓋板極難開啟，車主簡先生說「用手扳到指甲快斷了還打不開，最後還得拿螺絲起子撬開。」亦有車主坦言雖知道位置，但若無工具輔助，緊急時恐怕難以操作。



不僅操作門檻高，資訊落差也是一大隱憂。多數車主表示，家人並不清楚機械門把位置，甚至連車主本人也是透過網路教學才得知。消防專家提醒，若駕駛清醒，第一時間的自救至關重要，熟悉機械門把操作，才能在千鈞一髮之際避免悲劇發生。

