特斯拉隱藏式門把10年釀15死！美安全監管機構啟動調查

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於12月23日啟動一項缺陷調查，針對特斯拉Model 3緊急門把設計展開審查，調查範圍涵蓋約17萬9071輛2022年款車輛。監管機構指出，這些車輛的機械式緊急門把可能不易取得或辨識，在緊急狀況下恐危及乘客性命。

綜合外媒報導，此次調查源於一名車主向NHTSA提交的缺陷申訴。該名駕駛聲稱，他駕駛的2022年款Model 3起火後，由於「機械式門把隱藏、未標示且不直覺」，他被迫從後車窗逃生。這名駕駛在亞特蘭大當地電視新聞節目中講述了這段驚險經歷。

特斯拉車輛主要依賴電子門閂系統，透過按鈕而非傳統機械把手開啟車門。儘管特斯拉在車內配置了緊急或斷電時使用的手動門把，但專家長期指出，這些機械式門把的可見度、標示和直覺性都不足，特別是對後座乘客而言更為困難。

特斯拉的隱藏式門把被批評 可見度、標示和直覺性都不足。

上個月，特斯拉因威斯康辛州一起致命車禍遭到起訴。該起事故中，一輛Model S起火燃燒，車內5名乘客全數罹難，原告指控車門設計缺陷導致乘客受困車內無法逃生。此外，去年11月在舊金山郊區發生的Cybertruck車禍中，2名大學生同樣因車門把手設計問題被困在燃燒的車輛內喪生，其家屬也對特斯拉提起訴訟。

NHTSA表示，缺陷申訴的啟動並不代表必然會發出召回令，但這標誌著監管審查程序的第一步。若確認存在安全相關缺陷，可能會採取進一步行動。該機構今年9月也曾針對約17萬4290輛Model Y展開初步評估，調查電子門把失效的相關報告。

根據《彭博社》報導，過去10年間至少發生15起死亡事故，駕駛或救援人員無法打開撞擊後起火的特斯拉車門。2023年在華盛頓州塔科馬市，一對夫婦駕駛Model 3因設計缺陷導致車輛失控加速而發生車禍，門把問題更阻礙旁觀者施救。這起事故造成溫蒂·丹尼斯（Wendy Dennis）死亡，其丈夫傑夫·丹尼斯（Jeff Dennis）則身受重傷。特斯拉尚未對此次調查發表回應。

