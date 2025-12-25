特斯拉隱藏門把撞車打不開 駕駛枉送命美政府要調查

特斯拉（Tesla）電動車標誌性的「隱藏式門把」設計。（示意圖／Pexels）





特斯拉（Tesla）電動車標誌性的「隱藏式門把」設計，因其流線造型與科技感引發各家車廠效仿。然而，這項設計如今卻被指控存在嚴重安全隱患。美國公路交通安全局（NHTSA）指出，若車輛發生事故導致斷電，車門將難以從外部開啟，導致車內人員受困。據統計，全美已有至少15人因此在車禍中喪生，當局已正式展開調查。



近期在美國維吉尼亞州發生的一起事故中，一輛特斯拉在風雪中失控撞樹並起火。參與救援的員警佩吉表示，由於車門無法從外部開啟，救援過程極度困難，最終只能打破車窗、割破安全氣囊，才勉強將駕駛拉出車外。

針對此設計缺陷，特斯拉車禍受害者律師卓萊爾分析，特斯拉車門由位於車頭撞擊區的低壓電池控制，且車體內外皆無傳統機械把手。一旦發生撞擊導致電力系統失效，車門隨即鎖死，加上鋰電池起火速度極快，大幅增加了逃生難度。



去年11月，一起涉及特斯拉電動車的嚴重車禍造成三名大學生不幸被活活燒死，死者家屬痛批設計不良並提告。儘管特斯拉聲稱車內設有機械式緊急開門裝置，但不同車款的裝置位置不僅不統一，更隱藏於窗戶按鈕旁、座椅下、喇叭罩甚至置物箱內，缺乏直觀性。連執行長馬斯克也曾承認門把設計確實存在問題。目前美國交通安全當局已介入，盼能釐清責任並改善設計，避免悲劇重演。

