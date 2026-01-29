特斯拉震撼轉型！ 砸 20 億美元入股 xAI，兩車型將走入歷史

【緯來新聞網】特斯拉於周三宣布，準備對執行長馬斯克旗下的 AI 公司 xAI 投資 20 億美元 。此投資直接呼應了，馬斯克想把特斯拉從單純的電動車廠，轉型為人工智慧公司的計畫，也是支撐公司目前約 1.5 兆美元估值的關鍵 。針對外界關注的 Cybercab 無人計程車，特斯拉表示生產進度目前都在掌控中，預計今年就會如期推動 。

為了應對 Cybercab、人形機器人、Semi 卡車及 Roadster 跑車的生產需求，特斯拉財務長 Vaibhav Taneja 透露，公司將啟動一連串的工廠投資，這會讓今年的資本支出衝破 200 億美元，比起 2025 年的 85 億美元直接翻了一倍以上 。分析師認為，特斯拉正進入一個關鍵轉型期，現在投資人看重的不再只是單純的「交車數」，而是自動駕駛軟體與無人計程車業務何時能真正落地賺錢 。



執行長馬斯克對於技術進度依舊樂觀，他預期今年底前全美約有四分之一到一半的地區能實現完全自動駕駛 。不過，馬斯克過去曾多次修正目標，如先前在德州奧斯汀推動的無人計程車服務進度就相對有限，實際上並未達到預期標準 。



在原本的電動車業務上，特斯拉也正面臨不小的壓力 。受到市場低價競爭、美國電動車補助結束，以及馬斯克個人言論導致部分客戶流失等影響，特斯拉 2025 年的營收下滑了約 3％，來到 948.3 億美元左右，這也是公司第一次出現年度營收衰退 。為了全力拼轉型，馬斯克宣布將停售 Model S 和 Model X 兩款指標性旗艦車，把騰出來的工廠空間全部拿來生產機器人 。

