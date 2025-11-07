特斯拉飆速撞1死7傷 死者前妻舅曝：他沒開過

昨（6日）下午恆春發生重大車禍。（圖／東森新聞）





台北一名開搬家公司的男子，為慶祝生日租來特斯拉，帶著四歲雙胞胎南下墾丁，但卻在恆春高速追撞水泥車，再撞飛路口一家四貼的機車，開車男子傷重不治，老婆小孩傷勢不重，但被撞的機車上一家四口，夫妻兩人雙腿可能得截肢，撞擊瞬間畫面曝光，被撞的機車當時因為超過停止線騎到待轉區，就這麼剛好飛來橫禍。

昨（6日）下午恆春發生重大車禍，26歲李姓男子載著一家三口前往墾丁慶生的路途中，突然暴衝撞水泥車，造成1死7傷，開車的李男傷重不治，而相驗時家屬透露，李男先前沒開過特斯拉，疑似不熟悉才會釀禍。

屏東恆春台26線，6日下午四點多，發生一起重大車禍，26歲李姓男子開特斯拉休旅車，疑似絲毫沒有減速，追撞前方水泥車，還波及兩部機車，這起事故造成1死7傷，26歲的李姓駕駛傷重不治，而死者前妻的弟弟說，姐夫先前好像從沒有開過特斯拉。

記者vs.死者前妻舅：「（有開過特斯拉嗎），沒有，他沒有開過電車類的，在想是不是不熟悉電門，會不會因此暴衝之類的。」

記者vs.死者母親：「（他之前有沒有開過特斯拉知道嗎），我不知道，應該是沒有吧。」

這對夫妻育有三個小孩，雙胞胎當時坐在車裡，車禍後還在休養中，而最小的女兒是由男方母親養育，本來一家人開心出遊，卻出車禍從此天人永隔，家屬接到噩耗都難以接受。

