特斯拉駕駛錢包掉地 婦撿走沒報案、過程全都錄

新竹香山一名特斯拉車主，2號下午從超市購物完出來，夾在腋下的錢包掉在地上沒有察覺，就直接開車離開，結果一名路過婦人直接把錢包撿走，也沒拿去警局報案，現在車主也將監視器PO網，要婦人盡快出面，把錢包還來。

特斯拉哨兵模式拍到，駕駛回來開車，腋下似乎有東西掉了下來，但駕駛沒有注意到，就直接上車離開，而他掉的東西，是一個紅黑白相間的錢包，沒多久一個頭戴鴨舌帽的婦人，走了過來等特斯拉開走，他又回頭去撿錢包，左看右看確定沒人在看，趕緊把皮包塞進他手中的塑膠袋。

車主親友：「這個人撿走的。」

以為天衣無縫，全被監視器給監控，事情發生在新竹香山，一間連鎖超市門前，2號下午特斯拉車主掉的皮包被婦人給撿走，她沒第一時間卻沒拿去警局報案，車主回頭找已經找不到，錢包和裡面的一萬元，至今不知去向，車主也在臉書社團發文，說自己已經去報案，要婦人自己出面歸還，而婦人行為已經涉及侵占，警方也要將人循線通知到案。

