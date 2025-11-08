特斯拉、蘋果、亞馬遜誰業務增速最快？專家看好「這公司」EPS持續上升
AI熱潮席捲全球股市，美國科技股表現依舊強勁，不過AI的外溢效應與投資人疑慮也逐漸發酵。對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興在網路節目《世界一把抓》表示，現在不會購買AI伺服器概念股，因為BIG 7目前看來也是高檔開始震盪。AI服務應用仍有成長空間，並非泡沫，但目前看來有些拉升過快。
林昌興說明，科技股的業績優秀，較關注的是補漲行情，補漲行情可能來自於特斯拉、蘋果或亞馬遜，因為這些企業今年的漲幅較低，不應追漲幅較高的股票。從主要業務增速觀察，較看好Apple第4季，因為第3季iPhone17僅售賣2周，第4季則是扎扎實實的售賣iPhone17。而亞馬遜雲端網路出租伺服器的業務加上AI如虎添翼，電商反而下降。以營收業務年增率看來沒太大問題，EPS方面，特斯拉相對較差，Apple EPS則是繼續往上增。美國幾大科技巨頭訂單滿手再加上投資，並無太大的問題。
AI基建、廣告、終端應用方面，林昌興指出，特斯拉能源儲存營收開始飆升， 買特斯拉股票第一為了買信仰，第二為了買前瞻未來性，特斯拉的未來相當有想像空間，也有交出優異的成績。而Google的廣告營收也上升強勁， 反倒是Meta表現平平。
林昌興指出，現金流方面，近期眾多美股大神批評科技巨頭在雲端的建制上投入過多，導致盤面出現泡沫、崩盤和大空頭的疑慮。亞馬遜、Google和Meta現金較不足，蘋果則是滿手現金，但蘋果並未投資AI。其他公司進行雲端投資，故而自有現金流量下降，此為未來需觀察的重點。若亞馬遜現金流量一直為負，Meta自有現金流量也一直下降，此時Big 7勢必難逃回檔修正，投資人應做足準備。美股看似利潤大於風險，但目前分析皆為過去累積的資料，未來修正過後，可能走的方向便有改變，所以投資人不要在高檔被套住。
林昌興認為，AI服務應用並非泡沫，且仍有成長空間，因為Chat GPT的成長動能目前仍存在。不過投資人應特別留意，現在開始有點內循環的情形，一般來說，若企業生意做得好，散戶和企業全部買單，便沒有必要做內循環。輝達失去中國市場，企業資助又過度投資時，只好開始和多方供應商進行內循環。AI服務應用雖不是泡沫，但有些許拉升過快，使得回檔空間出現。
林昌興提醒，回檔修正的同時，投資人一定要知道如何擴散投資角度。從美國標普500的EPS觀察， EPS的預估目前看來仍是逐漸往上，若持續上升，無論如何標普500的公司都很賺錢，股市短線的回檔健康，擔憂的是長線回檔加上空頭市，空頭市時短線會給很多，此時切記不要亂加槓桿。
