特斯拉 FSD 全面訂閱化！ 永久買斷選項將走入歷史

【緯來新聞網】特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於昨日（14 日）透過社群平台 X 公布重大銷售政策變更。自今年 2/14 起，特斯拉將停止銷售「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving, FSD）的一次性買斷方案。此後，該軟體功能將僅以「按月訂閱」的形式提供給車主。

（圖／達志影像）

根據最新公告，自 2 月 14 日截止日後，現行價值 8,000 美元（約新台幣 25.6 萬元）的一次性買斷選項將從選單中移除。新用戶與欲加購該功能的車主，未來僅能選擇每月 99 美元（約新台幣 3,100 元）的訂閱方案。這項舉措被視為特斯拉強化「軟體即服務」（SaaS）模式的重要里程碑，透過更低的進入門檻吸引用戶，並為公司創造長期且穩定的經常性收入。對於現已買斷 FSD 的車主，其永久使用權益預計維持不變。



特斯拉官方條款強調，FSD (Supervised) 雖然能處理多項複雜駕駛任務，但並不等同於使車輛實現自動化。駕駛員在行駛過程中必須保持積極監督，且對車輛的所有操作與安全負擔最終責任。此名稱變更與定義更新，反映了特斯拉在推動技術普及的同時，對安全監管與法律責任的高度重視。

