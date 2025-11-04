特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權財富基金將投票反對

挪威主權財富基金(Norway sovereign wealth fund)今天(4日)表示，將投票反對特斯拉(Tesla)為其執行長馬斯克(Elon Musk)提出、可能超過1兆美元的薪酬方案。挪威主權財富基金是這家美國電動車公司的十大股東之一。

特斯拉股東將於6日在德州奧斯汀舉行的會議上，對這項薪酬方案進行表決。

管理主權財富基金的挪威央行投資管理公司(Norges Bank Investment Management)在其網站上表示：「我們讚賞馬斯克先生富有遠見的領導所創造的巨大價值，但我們對薪酬獎勵總額、股權稀釋，以及關鍵人物風險缺乏規避措施表示擔憂，這與我們向來對高階主管薪酬的看法一致。」

該公司還表示：「我們將繼續就此及其他議題，與特斯拉進行建設性對話。」

截至6月30日，這個全球最大的主權財富基金持有特斯拉1.14%的股份。

擬議的薪酬方案可能讓已經是世界首富的馬斯克，在公司達到某些里程碑的情況下，額外再獲得高達12%的股份。

該協議的前提是，特斯拉在2035年前的市值至少要達到8.5兆美元。該公司目前的市值為1兆美元。

挪威主權基金此前已對馬斯克約558億美元的薪酬方案投下反對票。