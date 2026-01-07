特斯拉AI5、輝達Thor上線！CES 2026一次看懂未來AI藍圖

Arm發佈 20 項技術預測完整內容，這些技術將引領 2026 年的下一波創新浪潮。 圖: Arm/提供

[Newtalk新聞] 2025 年是人工智慧（AI）發展的關鍵轉捩點。那些曾經還在實驗探索階段的技術，如今已全面落實於汽車、消費性電子、智慧家庭系統以及次世代機器人領域。2026 年國際消費性電子展（CES 2026）時值產業發展的關鍵點—智慧系統正朝著更聰明、更快速的方向演進，並加速融入人們的日常生活中。

隨著實體 AI 與邊緣 AI 的應用日益成熟，以下是軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司Arm分享2026 年國際消費性電子展的重點觀察。在今年的 CES 上，以下趨勢將成為 AI 領域發展的核心動能：

實體 AI：汽車、機器人及各類裝置可感知、理解現實環境，並在實際場景中安全可靠地運行；

邊緣 AI：智慧持續地向使用者端遷移，在日常裝置上實現更即時、具隱私保障且個人化的體驗；

部分場景中，這兩大技術趨勢正在加速融合。例如，延展實境（XR）工具已成為實體 AI 的模擬訓練場域；機器人憑藉著數位孿生技術進行學習；穿戴裝置能夠精準預判使用者需求，各類裝置也可根據場景即時調整。在所有技術落地的場景中，Arm 運算平台做為核心算力基礎，提供關鍵的運算能力，協助各類裝置實現感知、推論與執行。

以下是CES 2026展出的幾大AI 及運算技術創新亮點：

自動駕駛體驗邁出決定性一步

有鑑於駕駛需要更具情境理解能力的輔助系統，以及智慧城市對更安全、更高效率移動體驗的建設訴求，汽車製造商正加速從軟體定義車輛（SDV）向AI 定義平台加速演進，將即時感知、預測能力與分秒必爭的決策機制視為核心基礎。

這一趨勢已可在近期上市的自動駕駛技術堆疊中看見。例如，電動汽車廠商 Rivian 自研的自動駕駛平台，搭載基於 Arm 運算平台打造的客製化晶片，為其未來車型及其他自動駕駛系統中，實現多元且先進的自動駕駛能力。

特斯拉新一代 AI5 晶片同樣是基於 Arm 運算平台打造，其 AI 效能較上一代提升高達 40 倍，這一突破印證了：隨著實體 AI 的應用邊界突破傳統駕駛輔助系統，能源效率與可擴展性正成為產業的核心需求。同時，基於 Arm 架構的 NVIDIA DRIVE Thor 平台正在為WeRide L4 級自動駕駛計程車（Robotaxi）GXR 所搭載的聯想 HPC 3.0 高效能運算平台提供算力；Nuro、Wayve 與 Zoox 等自動駕駛公司，也在特定營運區域內持續最佳化其自動駕駛服務。

NVIDIA DRIVE AGX Thor 開發者套件展示區，展示了基於 Arm 架構的平台如何支援從早期研發到規模化量產的無縫技術路徑。同時，數位孿生與虛擬平台的展示，包括多家 CES 2026 參展企業所採用的西門子全新 PAVE360™ Automotive 技術，也正在加速智慧汽車技術的整合落地。這一趨勢同樣展現在 Arm 與亞馬遜網路科技（AWS），以及 Arm 與Google Cloud 的合作專案上。

此外，HERE Technologies 展示了該公司如何借助基於 Arm 架構的 Amazon Graviton 基礎設施，更有效率地將工作負載從雲端遷移到生產環境。

機器人技術開啟實體 AI 新階段

CES 2026 成為展示機器人技術從實驗室走向規模化應用的主舞台。隨著 AI 模型、感測技術、驅動控制、低功耗運算以及高能源效率系統整合的持續突破，機器人技術的自主化、規模化部署變得更加可行。

例如，雲深處科技（Deep Robotics）推出的山貓（Lynx）M20 Pro 輪足機器人，專為工業巡檢和緊急作業場景設計，能夠在崎嶇複雜的地形中穩定運行，突破傳統輪式機器人的應用限制。服務型機器人同樣日益普遍。石頭科技（Roborock）與普渡機器人（PUDU Robotics）等企業則展示了清潔、配送與服務機器人，這些設備能夠在人員密集、環境多變的室內環境中自動導航。

人形機器人也正逐步走出概念階段，包括Agility Robotics、智元機器人（AGIBOT）和銀河通用（Galbot）等公司，已在運動控制、平衡能力和操作準確度方面獲得具體進展，並已有數千台產品部署在商業環境中。它們在 CES 2026 的亮相，更清楚地向世人展示人形機器人的應用場景如何逐漸成形，尤其是在製造業、零售業及倉儲物流三大領域的落地潛力。

基於 Arm 運算平台運行的 NVIDIA Jetson Thor 等平台，也展示了模擬系統如何演進為真正可部署的解決方案。

裝置端 AI 成為 PC、筆記型電腦和平板的標配

「智慧正加速向日常消費裝置端遷移」無疑是貫穿整個 CES 2026 展館最直接的感受，而 Arm 運算平台正是讓這些體驗得以兼具速度、高效率與常時運作的關鍵。Windows on Arm 可視為是這一趨勢的絕佳印證，到 2026 年，各主要的品牌商（OEM）計畫推出的相關機型共計將超過 100 款。加上Arm 原生應用生態系的持續擴展，Windows on Arm 已正式躋身 AI PC 市場主流。

同時，Apple M 系列 MacBook 與 Google Chromebook 也已充分證明：筆記型電腦可兼具高效能與長續航。隨著裝置端 AI 成為標配，維持這樣的平衡將變得越來越重要，它使裝置能夠在無需依賴雲端連接的情況下，在裝置端完成翻譯、圖像強化和會議摘要任務。

對於平板使用者而言，值得關注的是 Xiaomi Pad 7 Ultra 等基於 Arm 運算平台打造的電子裝置。這款裝置展示了高效能行動晶片如何擴展至平板產品領域，同時保有出色的反應速度與長效電池續航表現。

類似趨勢也正在 AI 工作站中展現。NVIDIA DGX Spark 於 CES 2025 首次亮相，目前已提供給開發者使用；今年重返CES 2026展出，為多家領先 OEM 推出的新型 AI 工作站提供核心算力支援。這款精巧型裝置搭載整合了 20 個 Arm 核心的 GB10 超級晶片，可直接在裝置端執行大型模型。Arm CES 2026 展區的技術展示重點聚焦以下三類工作負載：

CES 2026：Arm 驅動無處不在的智慧未來

當拉斯維加斯的展廳人潮散去，CES 2026 留給世人最深刻的印象，將是先進智慧運算的轉型：它不再侷限於雲端，而是能隨使用者移動、適應其日常生活步調，並重新定義裝置如何進行「感測-決策-行動」。儘管 AI 在自動駕駛計程車、筆記型電腦或健康穿戴裝置中的呈現方式各異，但其核心主軸始終一致—即如何確保這項技術能隨時隨地提供穩定、高效率且非凡的使用體驗。

