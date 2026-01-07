特斯拉AI5、輝達Thor上線！CES 2026一次看懂未來AI藍圖
[Newtalk新聞] 2025 年是人工智慧（AI）發展的關鍵轉捩點。那些曾經還在實驗探索階段的技術，如今已全面落實於汽車、消費性電子、智慧家庭系統以及次世代機器人領域。2026 年國際消費性電子展（CES 2026）時值產業發展的關鍵點—智慧系統正朝著更聰明、更快速的方向演進，並加速融入人們的日常生活中。
隨著實體 AI 與邊緣 AI 的應用日益成熟，以下是軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司Arm分享2026 年國際消費性電子展的重點觀察。在今年的 CES 上，以下趨勢將成為 AI 領域發展的核心動能：
實體 AI：汽車、機器人及各類裝置可感知、理解現實環境，並在實際場景中安全可靠地運行；
邊緣 AI：智慧持續地向使用者端遷移，在日常裝置上實現更即時、具隱私保障且個人化的體驗；
部分場景中，這兩大技術趨勢正在加速融合。例如，延展實境（XR）工具已成為實體 AI 的模擬訓練場域；機器人憑藉著數位孿生技術進行學習；穿戴裝置能夠精準預判使用者需求，各類裝置也可根據場景即時調整。在所有技術落地的場景中，Arm 運算平台做為核心算力基礎，提供關鍵的運算能力，協助各類裝置實現感知、推論與執行。
以下是CES 2026展出的幾大AI 及運算技術創新亮點：
自動駕駛體驗邁出決定性一步
有鑑於駕駛需要更具情境理解能力的輔助系統，以及智慧城市對更安全、更高效率移動體驗的建設訴求，汽車製造商正加速從軟體定義車輛（SDV）向AI 定義平台加速演進，將即時感知、預測能力與分秒必爭的決策機制視為核心基礎。
這一趨勢已可在近期上市的自動駕駛技術堆疊中看見。例如，電動汽車廠商 Rivian 自研的自動駕駛平台，搭載基於 Arm 運算平台打造的客製化晶片，為其未來車型及其他自動駕駛系統中，實現多元且先進的自動駕駛能力。
特斯拉新一代 AI5 晶片同樣是基於 Arm 運算平台打造，其 AI 效能較上一代提升高達 40 倍，這一突破印證了：隨著實體 AI 的應用邊界突破傳統駕駛輔助系統，能源效率與可擴展性正成為產業的核心需求。同時，基於 Arm 架構的 NVIDIA DRIVE Thor 平台正在為WeRide L4 級自動駕駛計程車（Robotaxi）GXR 所搭載的聯想 HPC 3.0 高效能運算平台提供算力；Nuro、Wayve 與 Zoox 等自動駕駛公司，也在特定營運區域內持續最佳化其自動駕駛服務。
NVIDIA DRIVE AGX Thor 開發者套件展示區，展示了基於 Arm 架構的平台如何支援從早期研發到規模化量產的無縫技術路徑。同時，數位孿生與虛擬平台的展示，包括多家 CES 2026 參展企業所採用的西門子全新 PAVE360™ Automotive 技術，也正在加速智慧汽車技術的整合落地。這一趨勢同樣展現在 Arm 與亞馬遜網路科技（AWS），以及 Arm 與Google Cloud 的合作專案上。
此外，HERE Technologies 展示了該公司如何借助基於 Arm 架構的 Amazon Graviton 基礎設施，更有效率地將工作負載從雲端遷移到生產環境。
機器人技術開啟實體 AI 新階段
CES 2026 成為展示機器人技術從實驗室走向規模化應用的主舞台。隨著 AI 模型、感測技術、驅動控制、低功耗運算以及高能源效率系統整合的持續突破，機器人技術的自主化、規模化部署變得更加可行。
例如，雲深處科技（Deep Robotics）推出的山貓（Lynx）M20 Pro 輪足機器人，專為工業巡檢和緊急作業場景設計，能夠在崎嶇複雜的地形中穩定運行，突破傳統輪式機器人的應用限制。服務型機器人同樣日益普遍。石頭科技（Roborock）與普渡機器人（PUDU Robotics）等企業則展示了清潔、配送與服務機器人，這些設備能夠在人員密集、環境多變的室內環境中自動導航。
人形機器人也正逐步走出概念階段，包括Agility Robotics、智元機器人（AGIBOT）和銀河通用（Galbot）等公司，已在運動控制、平衡能力和操作準確度方面獲得具體進展，並已有數千台產品部署在商業環境中。它們在 CES 2026 的亮相，更清楚地向世人展示人形機器人的應用場景如何逐漸成形，尤其是在製造業、零售業及倉儲物流三大領域的落地潛力。
基於 Arm 運算平台運行的 NVIDIA Jetson Thor 等平台，也展示了模擬系統如何演進為真正可部署的解決方案。
裝置端 AI 成為 PC、筆記型電腦和平板的標配
「智慧正加速向日常消費裝置端遷移」無疑是貫穿整個 CES 2026 展館最直接的感受，而 Arm 運算平台正是讓這些體驗得以兼具速度、高效率與常時運作的關鍵。Windows on Arm 可視為是這一趨勢的絕佳印證，到 2026 年，各主要的品牌商（OEM）計畫推出的相關機型共計將超過 100 款。加上Arm 原生應用生態系的持續擴展，Windows on Arm 已正式躋身 AI PC 市場主流。
同時，Apple M 系列 MacBook 與 Google Chromebook 也已充分證明：筆記型電腦可兼具高效能與長續航。隨著裝置端 AI 成為標配，維持這樣的平衡將變得越來越重要，它使裝置能夠在無需依賴雲端連接的情況下，在裝置端完成翻譯、圖像強化和會議摘要任務。
對於平板使用者而言，值得關注的是 Xiaomi Pad 7 Ultra 等基於 Arm 運算平台打造的電子裝置。這款裝置展示了高效能行動晶片如何擴展至平板產品領域，同時保有出色的反應速度與長效電池續航表現。
類似趨勢也正在 AI 工作站中展現。NVIDIA DGX Spark 於 CES 2025 首次亮相，目前已提供給開發者使用；今年重返CES 2026展出，為多家領先 OEM 推出的新型 AI 工作站提供核心算力支援。這款精巧型裝置搭載整合了 20 個 Arm 核心的 GB10 超級晶片，可直接在裝置端執行大型模型。Arm CES 2026 展區的技術展示重點聚焦以下三類工作負載：
CES 2026：Arm 驅動無處不在的智慧未來
當拉斯維加斯的展廳人潮散去，CES 2026 留給世人最深刻的印象，將是先進智慧運算的轉型：它不再侷限於雲端，而是能隨使用者移動、適應其日常生活步調，並重新定義裝置如何進行「感測-決策-行動」。儘管 AI 在自動駕駛計程車、筆記型電腦或健康穿戴裝置中的呈現方式各異，但其核心主軸始終一致—即如何確保這項技術能隨時隨地提供穩定、高效率且非凡的使用體驗。
更多Newtalk新聞報導
推論效能暴增 5 倍！NVIDIA AI 原生情境記憶儲存平台來了
台積電一枝獨秀！外資看好2奈米量產 資金湧向個股名單曝
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 小時前 ・ 2
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 2
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 92
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 2
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 3
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 74
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 103
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 185
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 11
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
元大00631L 今起開始分割投票
台股2026開局勢如破竹，連兩日由權值股台積電領頭向上揚升，大盤突破3萬大關，ETF股王元大台灣50正2（00631L）累積大漲7.7％，衝上404元歷史新高，1月7日起將開始分割投票，若通過以目前股價預估分割比例1拆20，勢將創ETF分割紀錄。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 356
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 27
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 43
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26