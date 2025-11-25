特斯拉FSD上線韓國！台灣何時跟上？ 葛如鈞籲政院修法追趕國際腳步

國民黨立委葛如鈞呼籲政府推動無人載具、自駕車修法，讓台灣擺脫交通科技「三等公民」汙名。（圖／CTWANT攝影組）

立法院今（25）日繼續進行施政總質詢，國民黨立委葛如鈞指出，特斯拉FSD（全自動駕駛）技術已在多國開放使用，台灣卻仍停留在「實驗階段」，讓國人淪為交通科技「三等公民」，並要求行政院明年啟動自駕車法制化、允許FSD逐步上路，並成立跨部會平台推動無人載具修法。

葛如鈞指出，特斯拉最新FSD安全報告已顯示自駕技術安全性超越人類，韓國、日本、英國及德國也陸續開放上路，但台灣仍停留在技術審查與法規遲滯。他強調，特斯拉數月前已向交通部詢問申請程序卻無進展，台灣若不追上國際腳步將喪失效率與競爭力，要求行政院明年啟動自駕車法制化並開放FSD逐步在一般道路測試。

另外，他談及無人載具與無人計程車法規議題時，他進一步指出，中美科技巨頭如「百度」、「Waymo」將於2026年在倫敦展開無人計程車實驗，美國多州也已開放商轉，但台灣仍停留在無人載具科技創新實驗，甚至屢有實驗受挫，使發展遠落後於國際。他批評AI內閣法規停滯，呼籲行政院建立跨部會平台，加速研議修法，讓台灣人不再成為交通科技的「三等公民」。

立法院長卓榮泰出席立院備詢。（圖／方萬民攝）

對此，卓榮泰表示，政府將配合產業進化與國際趨勢，必要時加速調整自駕車與無人載具法規。他指出，明年度中央預算已編列「AI新時代建設」，涵蓋無人載具等項目，並評估法制化的可行性。

