特斯拉FSD將改月訂制 台灣車主：等功能齊全再考慮

台北市 / 綜合報導

特斯拉執行長馬斯克宣布，美國、加拿大將在下個月14日，車輛全自動輔助駕駛軟體等功能，從買斷制改成「月訂制」，未來如果台灣跟進，不少車主表示還是會持觀望態度，畢竟國內功能並不齊全；看看其他車廠，像是BMW、奧迪，也都曾經在部分地區推出過訂閱服務，但當下都引起不小的爭議，未來各車廠訂閱服務是否能順利上路，還有待觀察。

全家人出遊開開心心，駕駛還可以跟乘客互動交流，遇到危險及時閃避，特斯拉旗下全自動輔助駕駛軟體，深受車主喜愛，近期執行長馬斯克宣布重大決議，將在美國時間下個月14日，停止銷售FSD，改用月訂制的方式提供，但台灣目前還沒有消息，未來如果跟進車主買單嗎？

特斯拉車主Willy：「FSD應該還好，它的功能又沒有全開。」特斯拉車主Tony：「之後如果更新更多新的功能，可能我才會考慮，這樣子，因為現在台灣能有的就像，自動停車那類，那類我覺得功能還不怎麼那麼需要。」

FSD在台灣僅有變換車道，自動停車等功能，少了美國等地，的街道全自動駕駛功能讓車主，持觀望態度，看看售價，美國加拿大差不多，台灣22萬新台幣，如果用月訂制金錢壓力確實可以減輕，但專家分析台灣車主的接受度。

汽車達人曾小七：「如果以後改成訂閱制的話，就可以隨著大家的喜好，來選擇要不要，隨時可以訂閱，隨時可以停止，這應該會是一個比較好的消費方式。」不只特斯拉推出訂閱制服務，其實其他汽車大廠，像是BMW、AUDI之前就有類似的服務。

BMW在2023年左右，部份地區推出月訂制，加熱座椅方向盤自動加熱功能，一個月要花5百到6百元新台幣，但反彈聲浪太大已經取消，另外AUDI，在美國部分車系，也推出增強型導航套件，以及自動找車位、半自動停車等功能，同樣引起部分車主不滿，專家分析車廠月訂制的策略，能否延續。

汽車達人曾小七：「大多數的人會覺得訂閱要多花錢，但是，未來會不會跟手機還有軟體一樣，變成大眾所接受的一種消費方式，這還有待觀察。」究竟月訂制是否能推動，也考驗車主的接受度。

