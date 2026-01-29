特斯拉Model S、X將停產 馬斯克證實

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）28日拋出震撼彈，宣布Model S、X兩個車款將停產，並計畫把加州佛利蒙特（Fremont）的工廠改用於製造Optimus人形機器人。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）28日拋出震撼彈，宣布Model S、X兩個車款將停產。（美聯社資料照）

綜合外媒報導，馬斯克在公司第四季財報電話會議中說：「是讓Model S和X這兩項計畫光榮退役的時候了。如果各位有意買Model S或X，現在正是下單的時機。」

Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後，最早推出的主力車款，先是於2012年推出Model S房車，三年後推出Model X休旅車。然而隨競爭加劇，特斯拉不斷調降這兩款車的價格。

廣告 廣告

特斯拉官網顯示，目前Model S的起跳價格約為9.5萬美元（約新台幣300萬元），Model X則約為10萬美元（約新台幣316萬元）。

特斯拉目前最暢銷的車款，是價格較親民的Model 3和Model Y。公司去年交車量達159萬輛，這兩款就占了97%。Model 3現行起售價格約為3.7萬美元（約新台幣117萬元），Model Y約為4萬美元（約新台幣126萬元）。

在28日發布的財報中，特斯拉有史以來首度出現年度營收下滑，過去四個季度中就有三季銷售下跌。馬斯克一直試圖將外界焦點從傳統電動車，轉向一個自駕車和人形機器人的未來，而這些領域中，特斯拉目前幾乎沒有任何實質業務。

特斯拉目前在發展Optimus，目標是未來將這款雙足、具人工智慧（AI）的人形機器人販售至工廠作業甚至育兒等多元應用。公司在新聞稿中表示，計畫於本季公布Optimus第三代設計，這將是首款以量產為目標的版本。

馬斯克在電話會議上表示，加州佛利蒙特原本生產Model S和Model X的產線，將被改造成年產能達100萬台的Optimus生產線。

馬斯克指出，由於Optimus涉及全新的供應鏈，與現有汽車零件幾乎沒有共通點。特斯拉預計將增加佛利蒙特廠的人力，以大幅提高產能。