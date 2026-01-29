特斯拉Model S與Model X將停產 馬斯克證實了

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於28日在公司第四季財報電話會議上證實，旗下兩款經典車型Model S與Model X將正式停產。

特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

特斯拉兩款經典車型Model S、Model X將正式停產，馬斯克對此形容這兩款車型將迎來「光榮退役」，而他也直接向消費者喊話：「如果你有興趣購買Model S或Model X，現在就是下單的最後時機。」

佛利蒙（Fremont）工廠的生產線將進行全面改造，轉而投入生產Optimus人型機器人，象徵特斯拉將從傳統電動車製造商邁向新的里程碑。

馬斯克稱，是時候讓Model S和Model X畫下句點，不過他並未說明將從何時開始全面停止生產。

