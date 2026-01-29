特斯拉Model S、X將停產！ 馬斯克：現在是最佳下訂時機

特斯拉Model S電動車。（圖／路透社）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於美國時間28日宣布，特斯拉將正式結束Model S與Model X兩款電動車的生產，他直呼「現在是下訂的最佳時機」，並揚言計畫把位於加州佛利蒙（Fremont）的工廠產線，全面轉為製造人形機器人Optimus。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，馬斯克在特斯拉第四季財報電話會議中指出，「是時候讓Model S和Model X功成身退、光榮退場了。」他也直言，若消費者仍有購買意願，「現在會是下訂的最佳時機。」

Model S與Model X是特斯拉最早期的量產車款，僅次於最初的Roadster。其中，Model S於2012年問世，Model X則於三年後推出。近年來，隨著全球電動車市場競爭加劇，特斯拉已多次下調這兩款車型的售價。

目前在特斯拉官網上，Model S起售價約為9.5萬美元（約新台幣298萬元），Model X則約為10萬美元（約新台幣313萬元）。相較之下，特斯拉最暢銷的Model 3與Model Y才是公司銷量主力，去年共占特斯拉159萬輛交付量的97%。其中，Model 3起售價約3.7萬美元，Model Y約4萬美元，特斯拉也在去年底推出更親民的版本。

特斯拉同日公布的財報顯示，公司出現史上首次年度營收下滑，且過去四個季度中有三季銷售下跌。馬斯克近來積極將公司重心，從傳統電動車轉向無人駕駛與人形機器人等未來技術領域，儘管這些領域目前尚未形成實質營收。

特斯拉正開發的人形機器人Optimus，目標是打造可雙足行走、具備智慧能力的通用型機器人，未來可執行工廠作業、甚至照顧孩童等任務。公司表示，預計將於本季發表Optimus第三代產品，並稱其為「首款為量產而設計的版本」。

馬斯克在會中透露，特斯拉將以「每年100萬台產能」的Optimus產線，全面取代佛利蒙工廠原有的Model S與Model X生產線。他強調，Optimus採用的是「全新的供應鏈」，幾乎與現有車用供應體系毫無重疊。

此外，特斯拉也預期將擴增佛利蒙工廠的人力配置，並「大幅提升整體產出」，為機器人量產布局提前鋪路。

