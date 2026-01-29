特斯拉Q4獲利年減60％ 馬斯克宣布ModelS、X停產

特斯拉執行長馬斯克。（圖／美聯社）





隨著全球電動車市場競爭加劇，特斯拉面臨銷售下滑挑戰，執行長馬斯克宣布，將停售Model S與Model X兩個車款，並且將目光轉向未來成長領域，特別是無人計程車和人形機器人，進一步拓展在人工智慧領域的布局。

簡約外型流線型設計，0-100km／h加速僅需3.3秒，特斯拉Model 3在韓國推出全新「廉價版」，官網價格顯示4199萬韓元，約台幣92萬元，若計入當地政府的購車補助，約台幣不到88萬元，就能入手一輛車。

KBS News：「它的售價為5000萬韓元，這款配備降低，遮陽篷的新車型，價格超過了原價，在韓國的售價為4199萬韓元，它以韓元發行，加上補貼，大約可以3000萬韓元的價格購買。」

廉價版Model 3，續航里程縮減至382公里，百公里加速時間也延長至6.2秒，且僅提供單一規格18吋輪圈選擇，不過這一次的降價也一舉改寫特斯拉，全球主要市場中最低售價紀錄，只不過接下來這兩款車，恐怕買不到了。

Model S，外觀更優雅具運動感，0-100km／h加速時間僅需2.1秒，加速表現堪稱驚人，曾經是市面上最快量產的車型之一，如今馬斯克在第4季財報電話會議中宣布，Model S以及Model X，兩個車款將停產，並計畫把工廠改用製造人形機器人。

特斯拉執行長馬斯克：「我們接下來要拿Model S，我們弗里蒙特工廠生產空間，並改建成Optimus工廠。」

隨競爭加劇，特斯拉不斷調降這兩款車價格，汽車業務承壓，並加大AI投資，導致2025年第4季獲利減少61％，馬斯克則將重心轉向無人計程車和人形機器人等成長領域。

特斯拉執行長馬斯克：「我想到明年年底左右，我們會把人形機器人賣給大眾。」

外媒報導，特斯拉已宣布向旗下xAI，投資20億美元，並確認機器人出租車，將於2026年投產，馬斯克最近也向，身邊人士透露，正考慮將Space X，首次公開發行時間，與特定行星天象及他的生日相呼應，馬斯克一言一行，似乎都能成為市場的風向標。

