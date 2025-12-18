特斯拉Tesla Model Y L六座版通過歐盟認證 台灣能否引進全看「產地」變數

備受矚目的Tesla Model Y L六座長軸版終於打破了「中國限定」的框架，隨著正式通過歐盟認證，也確定將進軍歐洲市場；值得留意的是，特斯拉日前已經在歐洲暫停了Model X的接單，外界普遍推測這款擁有更長軸距、空間利用率更佳的Model Y L，很可能將接下旗艦休旅的重任，成為承上啟下的關鍵車款。

坦白說，Tesla Model Y L六座長軸版規格確實有「以下犯上」的本錢；搭載了88.2 kWh的LG電池組，WLTP續航力直接衝上681 公里，完全解決了里程焦慮，而且特斯拉硬是將軸距拉長到3,040 mm，這個數據甚至比老大哥Model X還要長，這意味著車內的2 + 2 + 2六座配置不再只是湊合，而是真正能讓成人舒適乘坐的第三排；雖然它的車寬與車長略小於Model X，但拿掉那對雖然帥氣但維護成本高昂的鷹翼門，換來更實用的空間與更親民的價格，這絕對是精打細算的家庭買家更想要的「完全體」。

不過，對於台灣的消費者來說，這則消息並不代表會上市，而是「可以期待」；通過歐盟認證的Tesla Model Y L六座長軸版目前仍是由上海超級工廠打造，受限於台灣現行法規禁止中國製整車進口的限制，我們基本上已經被判了出局，除非特斯拉後續決定將產線複製到德國柏林工廠，這款被視為「Model X殺手」的超強休旅才有機會登台！

