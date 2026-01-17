特朗普上任一周年 歐洲人的跨大西洋困境

（德國之聲中文網）面對特朗普的政策轉向，歐洲人努力設立紅線。繼特朗普陣營質疑歐洲數字法案、對極右翼勢力表示支持後，如今，甚至格陵蘭島的主權都受到威脅。

一些歐洲國家正向格陵蘭島派遣士兵，以期遏止特朗普的雄心。

然而，歐洲人在嘗試設立底線的同時，雙手卻受到束縛：盡管歐洲各國正在提高軍費，希望擺脫對美國的安全依賴，但目前，歐洲大陸仍然需要美國的幫助，去終結烏克蘭戰爭，也阻遏俄羅斯對歐洲東部地區的威脅。

歐洲國家也正在與美國特使就烏克蘭戰後安全保障議題談判。

避免激化，盡量安撫

所以，目前歐洲人的策略似乎是：無論如何避免激化，盡量安撫美國總統。

對一些歐洲領導人來說，這一策略似乎還算奏效：從法國總統馬克龍到意大利總理梅洛尼以及北約秘書長呂特，至少在終結烏克蘭戰爭的談判中拿到一席之地。

但這一策略能維持多久呢？

去年布魯塞爾與華盛頓達成的貿易協議在歐洲受到不少批評，認為作出太大讓步。

此後，特朗普將歐盟《數字服務法案》視為“審查”，對美國科技巨頭存在不公平對待。與此同時，特朗普團隊聲稱支持與“讓美國再次偉大”（MAGA）理念相一致的歐洲政治力量。

例如，匈牙利總統歐爾班在今年4月的選舉中預期可獲得美國的支持。馬斯克的X平台則成為極右翼敘事的傳聲筒。

法國2027年大選也將是重要的檢驗。德國馬歇爾基金會的歐洲政策專家塔拉·瓦爾瑪（Tara Varma）表示，特朗普陣營已明確表示歡迎極右翼政治勢力贏得大選。

迄今為止，歐盟頂著美國威脅報復的壓力，繼續對網絡上的虛假信息和操控進行執法，包括對X平台等罰款。

然而，即便罰款上億歐元，對馬斯克等巨頭而言也仍是小菜一碟。

打經濟牌？動用反脅迫工具？

那麼，歐盟還能做什麼呢？

有人說，作為美國最大的雙邊貿易伙伴，歐洲可以打經濟牌，比如凍結與美國的貿易協議。

此外，歐盟還有一項有力的武器——所謂“反脅迫工具”，盡管從未使用過。該工具的設立是為了在科技或貿易領域反擊，允許對第三國的商品和服務實施進口上的限制。

然而，在格陵蘭問題上動用這一貿易“火箭筒”？這一想法落實的希望渺茫。

馬歇爾基金會的瓦爾瑪表示，歐盟盡管有不少牌，但有意或無意地選擇不打。但她警告，將來或許不得不出牌。

（據法新社）

