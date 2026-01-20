特朗普上任一年 德美關系滿是傷痕

（德國之聲中文網）歐洲北約成員國與美國之間的爭端日益加劇：最近，美國總統特朗普宣布對包括德國在內的幾個歐洲國家加征關稅，進一步激化了格陵蘭島爭端。此前，特朗普要求武力奪取格陵蘭島，德國和其他歐洲國家隨後向該島派遣了軍隊進行考察。現在，歐盟正在考慮對來自美國的商品征收反制關稅。

幾天前，德國外長瓦德富爾訪問華盛頓時還樂觀地表示：“我們的伙伴關系強大穩固，我們有能力采取行動，我們決心繼續發展這種伙伴關系。”當時瓦德普爾說，美國在北約內部的政治和軍事立場上“完全站在歐洲一邊”。

現在人們對美國的支持越發懷疑。歐洲人懷疑美國是否會在俄羅斯發動攻擊時真正保護歐洲北約國家。正如丹麥首相弗雷澤裡克森所說，如果美國真的侵犯了其北約伙伴丹麥的主權，那麼這將意味著北約聯盟的終結。

“這是一個極其緊張的時期，”德國對外關系委員會（DGAP）的美國問題研究員陶森德弗羅伊德（Rachel Tausendfreund）接受德國之聲采訪時說，“德國現在正擔心是否要為最重要的北約盟友發動的攻擊做好准備。從這個意義上講，兩國關系從未如此糟糕。另一方面，據各方消息，梅爾茨總理和特朗普總統的工作關系相當不錯。”

對於美國特種部隊干預委內瑞拉並抓捕其總統馬杜羅一事，德國總理梅爾茨保持謹慎，稱法律形勢“復雜”，盡管很多人都認為這明顯違反了國際法。不過，這種克制的態度正變得越來越難以維持。

德國哈勒大學國際關系學教授瓦維克（Johannes Varwick）認為，吞並格陵蘭島“的確會成為壓垮駱駝的最後一根稻草”。他說：“我相信，與美國的信任關系很可能會徹底破裂。基本而言，屆時必須按下重啟鍵，重新審視未來合作的基礎。然而，這將非常非常困難，因為德國在很多方面都依賴美國。這種關系破裂代價高昂，風險巨大，但或許是無法避免的。”

德國對美國的巨大依賴

作為一名堅定的跨大西洋主義者，梅爾茨絕對希望避免這種分裂。然而，去年1月20日特朗普開始了他的第二任期，他幾乎無視了此前所有關於緊密伙伴關系的信念。

上台後的第二個月，特朗普在世界媒體面前羞辱烏克蘭總統澤連斯基時，梅爾茨還不是德國總理。梅爾茨當時表示：“自從特朗普發表那些言論以來，很明顯，這部分美國人對歐洲的命運漠不關心。”他的首要任務是幫助歐洲“逐步擺脫對美國的依賴”。

哈勒大學國際關系學教授瓦維克認為這並非易事。他說：“唯一真正能打動特朗普的，如果真有辦法的話，就是歐洲真正團結一致的立場。梅爾茨正在為此努力，但歐洲各國之間存在巨大的利益分歧。”

一年之間，雙方關系進一步惡化。由於德國出口佔比高，美國對歐洲商品征收的關稅對德國經濟的影響尤為嚴重。在烏克蘭戰爭問題上特朗普越來越明確地表示，他將盡力安撫俄羅斯總統普京，以期實現和平。

盡管沖突不斷，梅爾茨於去年6月初前往華盛頓進行他出任總理之後的首次對美訪問。會晤比預期順利，這可能是因為梅爾茨表達了德國希望大幅增加國防開支的意願，而這正是特朗普所呼籲的。但特朗普並未做出任何讓步。

帝國主義重現

自去年12月以來，事態開始急轉直下。美國政府在其新的國家安全戰略中警告歐洲，移民將導致“文明的消亡”。西半球被宣布為美國的勢力範圍。隨後，美國發動了針對委內瑞拉的軍事行動，並持續威脅格陵蘭島。

德國政府顯得不知所措，一方面，它如何才能讓特朗普繼續支持烏克蘭尋求和平以及維護歐洲安全方面發揮作用；另一方面，它又如何才能堅守其自詡的價值觀：遵守國際法和基於規則的國際秩序。

德國對外關系委員會研究員陶森德弗羅伊德（Rachel Tausendfreund）則認為，美國不會徹底拋棄歐洲。

她說：“我其實並不認為我們看到了美國想要放棄歐洲的明確跡象。美國想要重​​新調整與歐洲的關系，想要減輕在烏克蘭安全方面的責任，但實際上，即使是特朗普政府，也仍然將歐洲視為合作伙伴，盡管這一任政府中一些人非常反歐盟。”

哈勒大學教授瓦維克認為，德國未來將面臨動蕩時期，因為隨著特朗普的上台，帝國主義和“強權即公理”的理念卷土重來。

他說：“這對德國來說當然是非常非常糟糕的消息，因為德國比幾乎任何其他國家都更依賴穩定的國際環境，無論是安全政策還是經濟政策。德國的商業模式正在走向衰落，而且目前看不到任何更好的選擇。”

血統淵源並不意味什麼

去年6月，德國總理梅爾茨訪問華盛頓的時候，向特朗普贈送了一份鑲在金色相框裡的特朗普祖父的出生證明。特朗普的祖父從德國萊茵蘭-普法爾茨州的卡爾施塔特鎮移民到美國。

特朗普或許會因德國認可他的家族歷史而感到榮幸。然而，陶森德弗羅伊德警告說：“我認為（特朗普）會樂見德國似乎認可他與德國的聯系。但這是否意味著，僅僅因為他的祖先來自德國，就意味著他會與德國建立某種長期的聯盟或忠誠關系？不，我認為他並沒有任何強烈的長期忠誠感。”

今年1月初進行的一項德國趨勢民調顯示，德國公眾對特朗普的態度十分明朗：僅有15%的受訪者認為美國是可靠的伙伴。約76%的受訪者表示他們不再信任美國，這與前美國總統拜登執政時期的民調結果截然相反。

梅爾茨在美德關系已經非常緊張，但遠在格陵蘭島問題引發最新沖突之前，就向特朗普發出了訪問德國的邀請。在當前形勢下，特朗普近期訪問德國似乎已經不可想象。

作者: Christoph Hasselbach