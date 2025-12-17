特朗普下令對進出委內瑞拉的油輪實施海上封鎖

（德國之聲中文網）美國總統特朗普總統周二（12月16日）在社交媒體平台“Truth Social”上宣稱，“今天，我下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面封鎖。”

委內瑞拉經濟嚴重依賴石油出口。此舉將加大對委內瑞拉左翼政府的壓力。

在“Truth Social”的帖子中，特朗普還寫道，要重新獲得美國對委內瑞拉石油生產的控制權，美國艦隊規模將“不斷擴大”，直到委內瑞拉歸還從美國“竊取”的所有石油、土地和其他資產。法新社指出，特朗普所指的是哪些石油或土地，目前尚不清楚。

廣告 廣告

委內瑞拉對特朗普的聲明予以強烈批評。馬杜羅政府稱，美國總統的目的是“竊取屬於我們祖國的財富”。

委內瑞拉在20世紀70年代對石油工業開始了國有化進程。後來，在查韋斯執政期間，各公司被迫將多數股權交給委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）。美國雪佛龍公司目前仍在委內瑞拉持有特殊許可證繼續運營。

特朗普指責馬杜羅政府控制販毒集團，利用他們對抗美國。自9月以來，特朗普政府多次以緝毒為由襲擊船只，造成90多人死亡。批評人士稱這類襲擊是法外處決，違反了國際法。美國還在委內瑞拉沿海部署了軍艦。

上周三（12月10日），沖突進一步升級。美國在委內瑞拉沿海扣押了一艘油輪，美國稱該油輪違反了制裁規定，運送石油。委內瑞拉則指責美國犯有“國際海盜行為”。

（法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。