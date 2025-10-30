特朗普下令恢復核試驗 普京宣布成功測試核動力魚雷

（德國之聲中文網）特朗普在搭乘“海軍陸戰隊一號”直升機前往韓國釜山與習近平舉行貿易談判會議途中，在其社交平台Truth Social上意外宣布了這一決定。他表示，已指示五角大樓以與其他核大國“平等的基礎”上重啟核試驗。

“鑑於其他國家的試驗計劃，我已指示國防部開始在平等的基礎上進行我們的核武器試驗。該進程將立即啟動，”特朗普在帖子中寫道。“俄羅斯居第二，中國遠遠排在第三，但五年內就會趕上。”

核試驗地點待定

在返回華盛頓途中，特朗普對記者表示，恢復核試驗是為了確保美國能與其他核強國保持同步。

“既然其他國家都在進行核試驗，我認為我們也應該進行，”他在“空軍一號”上說，並補充稱核試地點將在稍後確定。

當被問及這是否意味著世界正進入一個核武風險更高的階段時，特朗普駁斥了這一威脅：“我們的核武庫很安全。”他隨後補充說，他仍歡迎核裁軍。

“我希望看到核裁軍，因為我們擁有太多核武器。俄羅斯第二，中國第三，而中國將在四五年內趕上，”特朗普說。

“我們實際上正在與俄羅斯就此進行對話，如果有進一步行動，中國也會被納入。”

目前尚不清楚特朗普所說的試驗是指由國家核安全管理局執行的核爆試驗，還是指核導彈飛行測試。

中國近年核儲備迅速擴張

特朗普決定重啟核武器試驗之際，正值中國近年來迅速擴充核武庫，也恰逢俄羅斯宣布成功測試一枚核動力巡航導彈和一枚核動力魚雷。

特朗普本周早些時候在“空軍一號”上談及俄羅斯的行動時表示，俄羅斯總統普京“應當結束烏克蘭戰爭，而不是進行導彈試驗”。

據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）數據，中國的核彈頭數量已2020年的約300枚增加到2025年的約600枚，五年內翻了一倍。美國軍方估計，到2030年中國將擁有超過1000枚核武器。據該機構稱，今年9月的勝利日閱兵中，中國展示了五種可打擊美國本土的核武器系統。

根據華盛頓軍備控制協會（Arms Control Association），美國目前擁有5225枚核彈頭，俄羅斯有5580枚。

特朗普核試驗聲明引發負面反應

特朗普的核試驗聲明迅速引發反彈。內華達州民主黨眾議員迪娜·蒂圖斯（Dina Titus）在X平台上表示：“我將提出立法，阻止這一行為。”

軍控協會執行主任達裡爾·金博爾（Daryl Kimball）則指出，美國若要在內華達舊試驗場恢復地下核試驗，至少需要36個月准備。

“特朗普的言論既錯誤又脫離現實。美國在技術、軍事或政治上都沒有理由恢復自1992年以來首次核爆試驗，”金博爾在X上寫道。

他補充說，特朗普的聲明可能會“引發美國對手的連鎖核試驗，並破壞《核不擴散條約》。”

除了提供技術數據之外，美國的核試驗還將被俄羅斯和中國視為美國有意展示其戰略力量的舉動。普京曾多次表示，如果美國恢復試驗，俄羅斯也將跟進。

普京稱俄羅斯成功測試核動力無人潛航器

普京周三表示，俄羅斯已成功測試“波塞冬”（Poseidon）核動力超級魚雷。並宣稱該武器在速度和潛深上“無與倫比”，且“無法被攔截”。

普京表示，“波塞冬”提供動力的核反應堆“比潛艇反應堆小100倍”，其核彈頭威力則“顯著高於俄羅斯最先進的‘薩爾馬特’洲際導彈”。

軍事分析人士稱，該武器能在沿海地區制造巨大放射性海嘯，對目標造成毀滅性打擊。

普京的這一表態出現在他三天前剛宣布成功測試核動力巡航導彈之後，被外界視為其向美國總統特朗普發出的又一信號，表明俄方在烏克蘭問題上不會讓步。

自特朗普對俄羅斯的言辭和立場趨於強硬以來，普京公開展示其核武實力，包括10月21日試射新型“海燕”（Burevestnik）核動力巡航導彈，以及10月22日進行核發射演練。

普京表示，在此次試驗中，“波塞冬”首次實現了從母潛艇發射並啟動核動力裝置，使其能夠運行一段時間。

俄媒報道稱 “波塞冬”的速度可達每小時200公裡（124英裡），遠超現有魚雷和軍艦。其核動力賦予了幾乎無限的航程，並使其難以被敵方偵測。

普京還透露了“海燕”（Burevestnik）核動力巡航導彈的新細節，稱其核反應堆“比潛艇上的小1000倍”，可在幾分鐘內啟動，而潛艇反應堆需要數小時。普京稱這是工程領域的重大突破和“巨大成就”。

俄羅斯總參謀長瓦列裡·格拉西莫夫10月21日報告稱，“海燕”在試驗中飛行了14,000公裡，歷時15小時，成功完成多項機動，顯示出高度規避導彈與防空系統的能力。

“海燕”是世界首枚核動力導彈，擁有幾乎無限航程，可在敵方防御系統上空盤旋多日，並從意想不到的方向實施打擊。

普京將“海燕”和“波塞冬”描述為對美國退出2001年《反導條約》後建立導彈防御體系的回應。俄軍方長期擔憂，美國的導彈防御系統可能誘使華盛頓發動“先發制人打擊”，而俄方的新武器則被視為確保反擊的保障。

自2022年2月入侵烏克蘭以來，普京多次炫耀俄羅斯核實力，並宣稱莫斯科准備“不惜一切手段”捍衛其安全利益。近期在特朗普推遲與普京布達佩斯峰會並宣布對俄實施首輪制裁後，普京再次借核議題發出強硬信號。

特朗普曾希望推動中俄美核軍控談判

今年8月，特朗普曾表示，他已與普京討論核軍控，並希望中國參與。北京當時回應稱，要求其與美俄兩國一起裁軍“既不合理也不現實”，因為中國的核庫規模遠小於兩國。

特朗普早在今年2月就首次表明希望推動核軍控談判的意圖，表示願與普京和習近平就限制各自核武庫展開討論。

美國上一次進行核試是在1992年。除朝鮮外，大多數主要核國家在20世紀90年代已停止核爆試驗。朝鮮的最後一次核試驗是在2017年。俄羅斯最後一次是在1990年，美國1992年，中國1996年。

美國的核時代始於1945年7月，當時在新墨西哥州阿拉莫戈多進行了2萬噸級原子彈試驗。同年8月，美國向廣島和長崎投下原子彈，迫使日本在二戰中投降。

