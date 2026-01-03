特朗普下令「涉中資公司」剝離美企芯片資產

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周五（1月2日）以國家安全以及與中國相關的擔憂為由，阻止了美國光子學公司瀚孚光電（HieFo）以300萬美元收購總部位於新澤西州的航空航天與國防專業企業埃姆科（Emcore）的資產。

在白宮發布的一項命令中，特朗普表示，瀚孚光電公司“由中華人民共和國公民控制”，其在2024年收購埃姆科相關業務的行為，使他認為該公司可能“采取威脅損害美國國家安全的行動”。

該命令並未點名相關個人，也未具體說明特朗普的擔憂內容。

“該交易在此被禁止，”特朗普表示，並命令瀚孚光電公司在180天內“剝離其在埃姆科資產中所擁有的全部權益和權利，不論這些資產位於何處”。

美國財政部在特朗普發布命令後表示，美國外國投資委員會在對這筆交易的調查中識別出了國家安全風險，但聲明並未具體說明風險內容。

截至周五晚些時候，瀚孚光電公司和埃姆科均未能立即就此置評，其官方網站上也未發布任何回應。

埃姆科在這筆交易發生時是一家上市公司，之後轉為私有化。該公司曾表示，瀚孚光電公司以292萬美元收購了埃姆科的芯片業務以及磷化銦晶圓制造業務。

瀚孚光電公司當時表示，公司由前埃姆科工程副總裁張根造（Genzao Zhang）與摩爾（Harry Moore）共同創立。摩爾在其領英（LinkedIn）資料中自稱曾擔任埃姆科的高級銷售總監。

特朗普此前在與中國的談判中放寬了某些貿易限制。2025年7月允許英偉達（Nvidia）向中國出售先進芯片H20，12月又允許該公司向中國出售性能更高的先進芯片H200。

（路透社、法新社）

