特朗普二任首度對台軍售 中國表達強烈不滿

（德國之聲中文網）美國批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件。這是特朗普今年1月再度就任總統以來的首次對台軍售。台北方面表達感謝，北京方面表示憤怒。

美國國防部周四（11月13日）在聲明中表示，這項擬議軍售將提升台灣面對當前與未來威脅的能力。軍售將幫助維持台灣 F-16 戰機、C-130 運輸機等機隊的作戰准備狀態。

台灣總統府發言人郭雅慧周五表示，誠摯感謝美國政府依據“台灣關系法”與“六項保證”的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關系，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

台灣國防部周五發布新聞稿指出，美國政府已於美東時間13日，就空軍“非標准航材零附件”總額3億3000萬美元對台軍售案，進行“知會國會”程序，並公布於美國國防安全合作局（DSCA）網站，可望於1個月後正式生效。

國防部稱，此次供售F-16等機型非標准航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。

中國軍方經常在台灣周邊海空域進行行動。台北方面稱這些為“灰色地帶”活動。其意圖是向台灣施壓，但仍未達到武裝沖突的程度。

中國外交部：強烈不滿、堅決反對

如同以往的美國對台軍售一樣，中國方面對此表達憤怒。

周五，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，美國對台軍售嚴重侵犯中國主權和安全利益，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿、堅決反對。

林劍稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅線。“中方將采取一切必要措施堅定捍衛國家主權、安全和領土完整”。

中國聲稱民主治理的台灣是中國領土的一部分。中國從未放棄以武力方式佔領這座島嶼的選項。台灣政府則堅決反對北京的主權主張，並強調台灣的未來只能由台灣人民決定。

台灣總統府：國防預算將達GDP3%以上

美國與北京有正式外交關系。但美國仍保持與台灣的非官方關系，並是台灣最重要的武器供應國。美國法律要求向台灣提供自我防衛的必要手段。但在是否出兵防衛台灣的問題上，美國長期維持“戰略模糊”。

台灣總統府發言人郭雅慧周五（11月14日）表示，台美雙方安全伙伴關系的深化，是印太地區和平穩定的重要基石。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，台灣明年度國防預算按照北約標准將達到GDP3%以上，並可望在2030年前達到GDP 5%。

台灣總統賴清德也承諾加大在美國的投資。其政府試圖降低特朗普對台灣出口征收的20%關稅。

在野的國民黨新任主席鄭麗文日前對法新社表示，台灣無法負擔超過 GDP 3% 的國防預算。她說：“台灣不是提款機。”

部分打破特朗普出賣台灣傳言

特朗普此前表示，中國國家主席習近平已向他表示，只要他仍在任內，中國就不會入侵台灣。

這項擬議中的軍售宣布於特朗普與習近平上月底在韓國會面之後。兩位領導人當時試圖推進一項貿易協議。他們會面之前，台北曾擔心特朗普可能會在談判中以某種方式向習近平“出賣”台灣的利益。

與此同時，北京與東京正在因日本新任強硬派首相的涉台言論而產生爭執。

日本首相高市早苗在上周的國會質詢中表示，若台灣遭武力攻擊，日本可能依據“集體自衛權”派兵支援台灣。

北京強烈批評高市早苗的言論。中國外交部發言人林劍周四（11月13日）對此表示“在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，我們絕不會有任何妥協退讓”。

（綜合報道）

