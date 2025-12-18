特朗普全國講話：自詡成就斐然 猛烈抨擊拜登

（德國之聲中文網） 美國總統特朗普於當地時間周三晚間向全國發表了電視講話。在不到20分鐘的時間裡，這位共和黨領導人極力強調其上任第一年的“政績”，並對前任拜登政府展開猛烈抨擊。

特朗普在講話中對美國經濟現狀表現出高度樂觀。他稱一年前的美國處於“死亡”狀態，而現在則是全世界“最時尚、最紅火”的國家。他聲稱，在自己就職前，美國到處是“數百萬犯罪的外國人”、受覺醒文化（wokeness）影響的社會以及失控的通脹；而現在，美國正處於“世界從未見過的經濟大繁榮”前夕。

然而，官方統計數據與總統的樂觀言辭存在偏差。盡管特朗普宣稱已為美國爭取到18萬億美元的投資，但實際數字遠低於此。他提到的藥品價格下跌600%也被指在數學邏輯上根本無法成立。

民調下滑：經濟焦慮籠罩選民

盡管總統描繪了一幅繁榮圖景，但民調卻顯示出另一番景象。受持續通脹和高昂生活成本影響，民眾的滿意度正在下滑。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）周二公布的民調顯示，特朗普的支持率已從41%降至39%。僅有三分之一（33%）的美國人認可其處理經濟的方式。此外，哥倫比亞廣播公司（CBS）11月的調查發現，65%的受訪者認為特朗普的政策正在推高食品價格。這種不滿情緒讓共和黨人對明年即將到來的中期選舉感到擔憂。

避談外交：對烏克蘭與委內瑞拉保持沉默

值得注意的是，特朗普在講話中對外交政策幾乎只字未提。

雖然日前柏林剛舉行了有美方參與的烏克蘭停火磋商，且周四布魯塞爾將舉行歐盟峰會進一步討論烏克蘭局勢，但特朗普對烏克蘭問題保持沉默。同時，他也未提及近期美方在加勒比海對委內瑞拉運毒船只的攔截行動。就在本周二，特朗普剛剛宣布對委內瑞拉實施海上封鎖，禁止受制裁的油輪出入。

聖誕禮包：“戰士紅利”發放

為了鞏固軍事人員的支持，特朗普宣布向全美約150萬名現役軍人發放名為“戰士紅利”（warrior dividend）的聖誕獎金。

每位軍人將收到一張金額為1776美元的支票，這一數字特意致敬了美國簽署《獨立宣言》的年份——1776年。特朗普表示，這筆總額約26億美元的支出將由其今年以來對多國加征的關稅收入支付。此前調查顯示，約61%的退伍軍人或預備役人員支持特朗普。

爭議數據：非法移民與能源價格

在移民問題上，特朗普再次使用了極具爭議的數據。他聲稱拜登任內讓“2500萬人的軍隊入侵了美國”，但事實核查顯示，拜登任內非法越境人數估計約為740萬至1000萬人左右。

關於能源價格，特朗普聲稱全美平均油價已降至每加侖2.50美元，但能源信息署（EIA）12月15日的監測數據為2.90美元。他還聲稱美國家庭能源成本已下降3000美元，但未提供任何證據支持這一說法。

在講話發表的同時，特朗普任命的聯邦調查局（FBI）副局長丹·邦吉諾（Dan Bongino）宣布將於明年1月辭職。這位曾是右翼播客主持人的官員上任僅不到10個月，其缺乏專業經驗的背景曾引發廣泛爭議。

