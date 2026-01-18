特朗普公布加薩「和平委員會」，其重量級人物面臨巨大挑戰

[Getty Images]

白宮已公布其加薩「和平委員會」（Board of Peace）的首批成員名單，而這份名單幾乎無助於平息外界部分人士的批評。他們認為，美國總統的這項計畫本質上更像是一種自上而下、繞過巴勒斯坦人意願的「殖民式方案」。

目前仍有多項未知——包括未來可能新增哪些成員，以及這個目前架構相當複雜的體系究竟將如何運作。

到目前為止，已正式公布的兩個高層委員會中，沒有任何巴勒斯坦人的名字。

其中一個是「創始執行委員會」（founding Executive Board），主要負責投資與外交等高層事務。另一個名為「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board），負責監督另一個行政機構——加薩行政國家委員會（NCAG）——的所有地面工作。

該委員會由據稱是技術官僚、無黨派的巴勒斯坦人組成，由阿里·沙阿特博士（Dr Ali Shaath）領導。他是一名土木工程師，曾在巴勒斯坦民族權力機構擔任部長級職務。

但在創始執行委員會的七名成員中，有六人是美國人——其中包括美國國務卿馬可·魯比歐（Marco Rubio），以及特朗普核心圈成員，如其女婿賈里德·庫什納（Jared Kushner），以及史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）——他既是美國中東特使，也是總統的朋友兼房地產業同行。

世界銀行行長阿杰伊·班加（Ajay Banga）作為一名出生於印度的美國公民，算是個例外。至於托尼·布萊爾爵士（Sir Tony Blair），他是英國前首相，而他的加入很可能進一步加劇外界對「和平委員會」運作方式的擔憂。

過去幾週，針對布萊爾可能被納入委員會的批評聲浪不斷，來自巴勒斯坦全國倡議組織（Palestinian National Initiative）秘書長、知名政治人物穆斯塔法·巴爾古提（Mustafa Barghouti），以及一些援引阿拉伯國家匿名官員的報導。

反對者認為，布萊爾在伊拉克戰爭中的核心角色，加上英國在中東的殖民歷史，使他完全不適合擔任此職。

聯合國「被佔領巴勒斯坦領土人權問題特別報告員」法蘭切絲卡·阿爾巴內塞（Francesca Albanese）去年曾在社群媒體上寫道：「Tony Blair？絕對不行。離巴勒斯坦遠一點。」

連特朗普似乎也意識到這個問題。

「我一直很喜歡托尼，但我想確認他對所有人來說都是可以接受的人選。」總統去年十月這樣表示。

兩個高層委員會之間有相當大的重疊，庫什納（Kushner）、威特科夫（Witkoff）以及布萊爾都同時出現在兩個名單上。

不過，「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board）確實納入了來自土耳其、卡達與阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的部分高階政治人物與外交官。該委員會將由前保加利亞政治人物尼科萊·姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）領導，他被授予「加薩高級代表」（High Representative for Gaza）的頭銜。

出生於以色列、現居賽普勒斯的企業家雅基爾·加拜（Yakir Gabay）則是唯一的以色列籍成員。

白宮在公布名單的聲明中表示，獲選者將致力於確保「有效治理，並提供一流服務，以促進加薩人民的和平、穩定與繁榮」。

儘管外界對此計畫仍有諸多疑慮與複雜考量，但目前它仍是唯一可行的方案，許多世界領袖已承諾支持並協助其成功落地。

這一架構更為複雜之處在於：在目前已公布的所有層級之上，還將設立「和平委員會」（Board of Peace）本身，而特朗普總統將擔任主席。

該最高層級的成員名單尚未公布，但據報導，現任英國首相施紀賢（Sir Keir Starmer）、土耳其總統雷傑普·塔伊普·艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、埃及總統阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah El-Sisi）以及加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）都已受邀加入。

最終，能否安撫最強烈的批評者，將取決於這些高層團隊的新成員能否迅速推動真正改善巴勒斯坦人日常生活的變化，並且——更關鍵地——推動邁向持久和平的具體進展。

援助團體指責以色列持續對其工作施加限制。 [Getty Images]

兩項目標都仍面臨重大挑戰。

聯合國估計，加薩約 80% 的建築物已被摧毀或損毀，而在戰爭中倖存的家庭如今正艱難度過冬季，面臨食物與庇護不足的困境。

儘管援助組織表示情況略有改善，但他們指責以色列仍對其工作施加限制。

以色列則表示自己正在促進人道援助，並指責聯合國未能妥善分配已運抵加薩的物資。以色列主張，任何限制措施都是為了防止哈馬斯滲透並利用救援行動。

要展現重建的實質進展也將是一項艱鉅任務，不僅涉及清除估計達 6,000 萬噸的瓦礫，還必須先尋找並處理其中的遺體與未爆彈。

或許最大的挑戰，是維持已岌岌可危的停火本身。

白宮還公布了另一個名字：賈斯珀·傑弗斯少將（Major General Jasper Jeffers），他將擔任「國際穩定部隊」（ISF）的指揮官。

在聯合國授權下，該部隊將肩負艱鉅任務：確保加薩地區的非軍事化。

然而，目前仍沒有清晰的路線圖，說明將如何說服哈馬斯交出武器，也不清楚哪個國家會為這支部隊提供兵力，或其職權範圍與交戰規則將為何。

哈馬斯表示，只有在更廣泛的協議中建立巴勒斯坦國，它才會解除武裝。

以色列方面則表示，其地面部隊仍控制著超過一半的加薩地帶，只有在哈馬斯解除武裝後才會撤軍。

如何化解這個「兩難困境」，或許是所有挑戰中最艱難的一項。