特朗普准軍事行動封鎖委內瑞拉清理拉美後院 是否危及中國石油供應？
12月，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）針對南美石油大國委內瑞拉發動的「南方之矛行動」（Operation Southern Spear），宛如一場突如其來的風暴，在加勒比海域掀起千層浪。
自今年8月起，美國海軍部署航空母艦「福特號」，伴隨多種戰機在委內瑞拉海軍基地外40英里處巡弋，便已引發國際關注，區域緊張局勢迅速升級。
12月16日，特朗普進一步宣布，將委內瑞拉政權列為外國恐怖組織，理由為「竊取美國資產、利用石油資助毒品交易與其他犯罪」，並下令封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。
近日，美國海岸警衛隊扣押至少三艘油輪，阻止數百萬桶石油出口，其中包括一艘在香港註冊的船隻。
分析指出，這不僅是經濟制裁升級，更是美國在該區域罕見的準軍事行動。路透社報導，自9月以來，美國已發動至少28次針對涉嫌販毒船隻的打擊，造成至少100 人死亡、29艘船隻被毀。特朗普鎖定的委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）也強硬回擊白宮，動員海軍護送油輪，並向平民分發步槍，訓練民兵發動「人民戰爭」式的游擊抵抗美國。
然而，美國針對委內瑞拉的攻擊背後，許多分析認為中國因素是關鍵。換言之，白宮的行動看似針對馬杜羅，實則意在牽制北京。
美國戰爭學院（U.S. Army War College）研究教授羅伯特·伊萬·艾利斯（Robert Evan Ellis）近日在《外交家》雜誌發表評論指出，在美國與委內瑞拉衝突升溫之際，中國發布了其「拉丁美洲白皮書」，叫板意味濃厚——這份白皮書的發布時間，恰好在美國公布新版國家安全戰略（NSS）之後幾天。「這似乎使兩國在西半球的關係走向衝突的道路。」
美國諮詢公司切爾托夫集團（Chertoff Group）聯邦策略與安全負責人亞倫·羅斯（Aaron Roth）向美媒CNBC 稱，美國透過壓縮委內瑞拉石油出口，不僅對馬杜羅政權施加巨大壓力，還戰略性地影響中國。
「持續下去，可能在美中外交中創造談判空間，因為委內瑞拉石油對中國有折扣，且為中國提供可精煉的重質原油，」他補充，「若無委內瑞拉石油，中國將需轉向俄羅斯及中東市場，這對其更昂貴。」
特朗普要求委內瑞拉歸還「被偷的石油、土地與資產」，直指1976年委國國有化石油產業後，美國公司如埃克森美孚（ExxonMobil）的損失。但為何在 2025年重提這筆舊賬？背後是否針對馬杜羅的政權更迭？更重要的是，美國是否意在迫使中國——委內瑞拉的最大石油買家與「一帶一路」夥伴——放棄對馬杜羅的支持？
與莫斯科類似，中國至今僅以口頭譴責美國「霸凌」委內瑞拉，外長王毅於 12月18日重申「堅定支持」，卻尚未提供任何軍事或經濟援助。原因何在？中國會出手嗎？特朗普又為何重提新版「門羅主義」，強調美洲是美洲人的美洲？
對此，佛羅里達國際大學Jack D. Gordon公共政策研究所國家安全副所長萊蘭·拉扎勒斯（Leland Lazarus）向BBC中文分析，特朗普在其第一任期內就想推翻委內瑞拉領袖馬杜羅，「這次他想完成這項任務。」
拉扎勒斯進一步告訴記者，白宮削弱委內瑞拉意在一石多鳥：增加美國石油供應並降低油價，減少毒品走私，剝奪中國、俄羅斯和伊朗的戰略灘頭堡，「並孤立其他區域敵對勢力如古巴和尼加拉瓜。但我擔心，公然重提門羅主義可能引發該地區的反彈，因為人們不希望美國無節制的帝國主義捲土重來。此外，我擔心美國政府缺乏周詳的『事後計劃』。」他補充說。
美國的軍事鐵拳
自8月特朗普簽署秘密指令，授權五角大廈對拉美毒品組織動用軍事力量以來，「南方之矛行動」已從反毒轉向全面經濟扼殺，特別針對石油產品。美國不僅扣押「影子船隊」油輪——這些船隻透過改旗易幟規避制裁——還威脅擴大攻擊範圍至委內瑞拉本土。
12月20日，美國軍方登上另一艘巴拿馬籍油輪，船上載有中國買家的委國石油，標誌封鎖從受制裁船隻擴及所有相關貨運。
最新情況顯示，美國軍事行動可能很快從海上封鎖戰升級為地面行動。昨日（12月24 日），美國《華爾街日報》獨家報導稱，美軍已將大量特種作戰飛機及部隊移至加勒比海地區，提供對委內瑞拉採取軍事行動的額外選項。特朗普還表示，美軍很快將在「陸地上」展開行動。
特朗普最近在接受美媒訪談時已直言不諱：「他們偷了我們的石油權利，我們要拿回來。」這番話暴露了特朗普對委國軍事行動的核心：不僅是反毒或人權，更是華盛頓對全球全球第五大石油出口國委國資源的企圖。
許多分析因此認為，特朗普的算盤清晰：透過封鎖壓垮委國經濟，迫使馬杜羅下台，恢復美國公司在PDVSA國營石油公司的主導權。同時，這也是其「美國優先」政策的延伸，旨在重塑拉美能源格局，讓委國石油回流華盛頓而非北京。
批評聲音
然而，這場行動引發國際強烈反彈。人權專家譴責美國制裁違反聯合國憲章，造成委國人道危機加劇。拉美國家如墨西哥雖未明立立場，但呼籲「克制」；歐盟則警告，封鎖可能推高全球油價，影響歐洲能源安全。批評者稱，特朗普以反毒為名極限施壓委內瑞拉，是出於美國國內政治及選舉壓力，而祭出的軍事手段無法根治毒品走私，又可能令委內瑞拉未來陷入治安及經濟崩潰，代價極高。
委內瑞拉盟友俄羅斯更直指美國犯下「致命錯誤」，威脅若升級將有「嚴重後果」。其他批評者則稱，美國是以該區域豐富石油為餌，掩蓋國內經濟壓力。
中國於週二（12月23 日）在聯合國指控美國違反國際法並破壞加勒比地區穩定。由委內瑞拉請求召開的聯合國安理會緊急會議上，中國與俄羅斯共同出席。「美國的行動及其言論，已導致該地區持續緊張，引發區域國家及國際社會的嚴重關切，」中國駐聯合國副常任代表孫磊表示。
不過，儘管特朗普宣稱「委國已被史上最大艦隊包圍」，但封鎖仍屬選擇性執行，未達正式海軍封鎖，留有若干外交迴旋空間。
https://www.youtube.com/shorts/7TXBGrForcs
中國為何僅「口頭聲援」
美國對委內瑞拉的舉動，映襯著12月中旬特朗普發布的新《國家安全戰略》。這份文件標誌著美國外交政策數十年來奉行的原則已發生重大轉變。它將世界視為一個經濟競技場，並將雙邊協議和經濟民族主義置於多邊主義或推廣全球民主之上。
在拉美，特朗普新戰略將美洲提升為美國外交政策的首要關注點。戰略文件將特朗普政府的做法定位為門羅主義的續篇——這是19世紀總統詹姆斯·門羅（James Monroe）提出的政策，拒絕歐洲列強對美洲的干預，而美國自然是美洲的舵手。
有分析稱，儘管文件中沒有直接提及中國，但特朗普認為重新關注該地區對於遏制中國在拉丁美洲的影響力至關重要。美國視中國在拉美奪下過多經濟立足點為威脅。回應特朗普，中國在白宮這份國家安全戰略發布沒幾日，便發布新版「拉丁美洲白皮書」，對美叫板意味濃厚。
美國戰爭學院艾利斯教授分析，除了委內瑞拉之外，中國對拉丁美洲的投資及佈局，已不再遮掩。新出版的中國拉丁美洲白皮書是中國對該地區發布的第三份此類文件，展現了中國繼續擴大與拉美及加勒比地區多方面接觸的意圖，從進口區域商品、在關鍵行業滲透市場，到擴展在人工智慧和其他高科技領域的存在，更包括許多「可能引起美國敏感的活動」，如科技合作、軍事、警務和太空領域的活動、政治參與（包括地方層面），以及帶領拉丁美洲政客、立法者、學者、安全人員和記者等到中國進行培訓等。從委內瑞拉到拉丁美洲，中國的佈局挑戰了美國在當地的歷史地位。
中國已是委內瑞拉最大債權國與石油買家——2025 年中國進口委國石油佔其產量的76%；根據公開資料，自 2005 年起，中國提供逾600億美元貸款與投資，助委國度過多次美國制裁。
從這些數據來看，北京應充當馬杜羅的堅實後盾。面對此次特朗普封鎖，中國外交部迅速回應，中國外交部抨擊美國「單邊霸凌」，恐違國際法。外長王毅對委內瑞拉重申「不動搖支持」，並支持委國召開聯合國安理會緊急會議。中國官媒也抨擊「美國的海盜行徑」，呼籲全球反對美國對拉美的「石油掠奪」。
然而，分析稱這些僅止於口頭與外交層面：無軍事援助、無新貸款承諾，甚至未見中國海軍護航油輪的跡象。為何北京如此謹慎？許多分析指出，中國對特朗普政府在委內瑞拉的強硬立場回應「高度防禦且有限」，反映了從過度自信轉向不確定性的轉變，避免直接捲入政治危機。
對此，拉美專家、佛羅里達國際大學的拉扎勒斯向BBC中文強調，委內瑞拉無疑是中國在拉丁美洲「一帶一路」戰略夥伴中的關鍵一員。儘管中國在委內瑞拉的經濟足跡不斷擴大，它卻缺乏投射軍事力量的手段來支撐其口頭支持。「但這一情況可能在未來幾年發生變化，因為中國正在該地區擴大其『全球安全倡議』。」
新加坡《聯合早報》刊出評論稱，華盛頓對委內瑞拉的壓力不僅是推翻馬杜羅，更是在主張半球主導權，對抗中國影響力，並發出北京密切研究的警告信號。「儘管中委關係密切，但北京無意提供軍事後盾或實質支撐，以免危及來之不易的暫時關稅休戰。」
有評論認為，若北京給予委內瑞拉的支援不夠強烈，北京在拉美的信譽將受損。例如，巴西戰略研究中心分析師保羅·菲略（Paulo Filho）接受美媒專訪時表示，當美國在其「拉美後院」單邊行動時，是劃分了美國勢力範圍的邏輯，北京因之能借此思索：美國未來或許會在台海使出同樣的戰略，北京要如何反應？
無論如何，這場美國對委內瑞拉的施壓，已激起不小風波，預示美中地緣競爭的深化。短期內，封鎖已推升油價3%，全球能源市場警鈴大作。專家稱，封鎖委內瑞拉的石油輸出線，是對馬杜羅財政命脈的直接打擊，因為這些「影子油輪」是馬杜羅維持權力的財政生命線。他指出，自油輪被扣押以來，委內瑞拉原油出口已大幅下滑，擾亂了主要輸往中國的網絡。
但對美國而言，特朗普的賭注或許收穫國內鷹派選民支持——但拉美反美情緒是否會高漲，可能也會影響華盛頓在該區域的外交。
其他人也在看
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 49
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 308
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 332
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 96
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 56
藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊
台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
藍白不審預算又提「延會到明年1/31」！溫紳籲綠委「出這1招」！
論壇中心／綜合報導藍白兩黨在立法院頻頻出招，國民黨先是去了一趟廈門後，在程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，再聯手民眾黨提出彈劾總統賴清德案。明年度總預算都還沒審，藍白卻頻頻進行政治攻防，甚至又提出要「延會明年1/31」，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上就呼籲綠委「不要奉陪」！溫紳表示，本來是12月31日立法院院會就告一段落，但藍白透過決議要延會到明年的1月31日，把戰線又延長，建議賴清德總統和民進黨51名立委「元旦後不要奉陪藍白，照原定的院會休息一個月，然後迎接2月1日沒有黃國昌的新院會，讓藍白踢一個鐵板，讓他們自己演自己的」。原文出處：不理藍白立院延會至明年1/31！溫紳：建議綠委休息！ 更多民視新聞報導不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了民視影音 ・ 1 天前 ・ 28
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 4
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 11
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆
即時中心／黃于庭報導為達武力統一目的，中國近年持續以言語、武力恫嚇，滲透法段也更加無孔不入，甚至試圖從中破壞與台灣交好的國家情誼。總統賴清德昨（22）日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員訪問團；未料，此舉卻讓中國外交部相當崩潰，指稱台灣並不存在「總統」。對此，外交部今（23）日強硬反擊了。萩生田光一眾議員率團來訪，賴清德昨日接見時表示，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達支持台日友誼，展現對台海和平穩定的重視；並盼未來2國攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。不過，此舉卻讓中國外交部氣得直跳腳，聲稱台灣是中國的1個省，並沒有「總統」；還稱日本議員「竄訪」台灣，已經違反一中原則，向日方提出嚴正交涉。外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）對此，外交部發言人蕭光偉表示，作為主權獨立國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府才能代表2300萬人民，在國際社會以及多邊場域與他國互動、進行交流，中方無權置喙及干預，「昨天賴總統已經接見日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體朋友也都親自見證、看到了」。原文出處：快新聞／中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆 更多民視新聞報導又有狂漢嗆隨機殺人！調查局出手了 嫌犯被逮下場曝南非怕了？配合中國打壓「我國祭晶片制裁」 外交部曝協商進度「剴剴案」民團喊下架兒福 檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
玻璃心碎！ 日自民黨高層來台拜會 中國跳腳：台灣不存在什麼總統
政治中心／綜合報導台日關係升溫，總統賴清德，短短兩天接見三團日本參、眾議員，包括昨天見了日本自民黨代理幹事長萩生田光一，今天又接連接見台灣女婿、日本參議員瀧波宏文，以及日本前法務大臣鈴木馨祐，這讓中國外交部崩潰怒指"台灣不存在什麼總統"，我方則以事實回嗆。總統賴清德12/22及12/23接連接見日本參、眾議員 他也引用日台交流協會代表片山和之的說法強調台日關係友好（圖／民視新聞）總統賴清德，接見日本自民黨參議院友台團體"TY會"會長瀧波宏文，及其他參議員，現場互動熱絡。總統賴清德：「瀧波會長是台灣女婿，不僅常在日本國會，為台灣仗義執言，更大力促成，戶籍標誌台灣案的通過，在座的片山和之代表曾說過，目前的台日關係，可以說是歷史上最好的狀態。」瀧波宏文這回訪台，特地帶上台灣太太瀧波史織，其實這位台灣女婿，正是推動日本戶籍法修法重要推手，和歷任行政院長淵源也頗深，前院長林全是太太老師，蘇前院長則是岳父大學校友。日本參議員瀧波宏文：「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事，這是一個清楚且，正確表達此一立場的答辯，完全沒有錯誤，我認為這絕不是應該撤回的說法。」日本參議員瀧波宏文的太太是台灣人 他曾在日本推動修正日本戶籍法（圖／民視新聞）賴清德23日，接連接見瀧波宏文，還有日本前法務大臣鈴木馨祐，其實前一天，還見了自民黨代理幹事長萩生田光一，從今年底到明年初，預計將有30名日本國會議員接力訪台，這也讓中國氣得跳腳。中國外交部發言人林劍：「台灣是中國的一個省，不存在什麼總統，我要指出的是，日本有關議員竄訪中國台灣地區，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。」外交部發言人蕭光偉：「作為主權獨立的國家，中華民國台灣，與中華人民共和國互不隸屬，中方無權置喙以及干預，而賴總統昨天也已經接見了，相關的日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體，也都親自見證了。」賴清德接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一（左） 兩人互動良好（圖／民視新聞）台灣有沒有總統，事實擺在眼前。不過央視微博原先轉發記者會相關貼文，卻被發現留言全遭刪除、網友怒嗆"窩囊、只會發警告、日本根本沒當回事。日台交流，顯然不受中方威脅，持續升溫。原文出處：日本自民黨高層訪台拜會總統 中國跳腳 ： 台灣不存在什麼總統 更多民視新聞報導藍白4度封殺軍購預算 王義川嗆翁曉玲：真的照中國的話做實在誇張迎2026年! 賴蕭Q版政績桌曆 貓狗徽章設計師操刀中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
等了快1個月！ 宏都拉斯選委會宣布阿斯夫拉當選總統｜#鏡新聞
歷經將近一個月的波折，宏都拉斯總統選舉結果終於出爐！該國選舉委員會昨天（12/24）宣布，右翼的「國家黨」候選人阿斯夫拉正式當選總統。阿斯夫拉過去不只獲得美國總統川普支持，選前還說要和台灣恢復邦交。然而，親中的執政黨籍國會議長已經嗆聲，說不會接受選委會宣布的結果。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
盤點2026有望「藍白合」縣市 新竹、嘉義、宜蘭成關鍵戰場
2026地方大選腳步逼近，民眾黨瞄準在新北市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣提名人選角逐百里侯大位。除了率先喊出參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，面對國民黨呼聲最高人選李四川來勢洶洶，且新北作為藍營大本營，恐難禮讓民眾黨。其他縣市則有高度機會促成藍白合，為2026選情增添可看性。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北韓試射長程防空飛彈！金正恩視察核動力潛艦計畫
《朝中社》表示，此次試射的目的是評估這個擁有核武國家在研發新型高空飛彈方面的戰略技術能力，飛彈成功在距離約200公里外摧毀空中目標。《朝中社》同時指出，金正恩也視察了正在建造1艘排水量約8,700噸、能夠發射地對空飛彈之核動力潛艦的造船廠，但報導並未說明視察的確切...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 9
賴清德願以「被彈劾人」身分列席立法院？總統府表態了：合法合憲都尊重
藍白發起彈劾總統賴清德，提案已經排入周五立法院院會報告事項，民眾黨主黃國昌說，要依照《立法院職權行使法》規定，以「被彈劾人」身分邀請賴清德到立法院列席說明。對此，總統府發言人郭雅慧今（23）日表示，只要在合法合憲的情況之下，總統府的態度都予以尊重。郭雅慧表示，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，這部份只要是合法合憲還有完備的程序的話，總統府都會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
民進黨彰化縣長初選奇蹟式一夜翻轉？吳子嘉驚呼：太離譜了
民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。對此，媒體人吳子嘉表示，本來正國會的立委黃秀芳民調領先結果最後奇蹟式的一夜之間翻轉9%，他要說「這太離譜了」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話