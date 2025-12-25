特朗普准軍事行動封鎖委內瑞拉清理拉美後院 是否危及中國石油供應？

美軍直升機戰斗人員降落在一艘委內瑞拉海岸的運油船上。 [Reuters]

12月，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）針對南美石油大國委內瑞拉發動的「南方之矛行動」（Operation Southern Spear），宛如一場突如其來的風暴，在加勒比海域掀起千層浪。

自今年8月起，美國海軍部署航空母艦「福特號」，伴隨多種戰機在委內瑞拉海軍基地外40英里處巡弋，便已引發國際關注，區域緊張局勢迅速升級。

12月16日，特朗普進一步宣布，將委內瑞拉政權列為外國恐怖組織，理由為「竊取美國資產、利用石油資助毒品交易與其他犯罪」，並下令封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

近日，美國海岸警衛隊扣押至少三艘油輪，阻止數百萬桶石油出口，其中包括一艘在香港註冊的船隻。

分析指出，這不僅是經濟制裁升級，更是美國在該區域罕見的準軍事行動。路透社報導，自9月以來，美國已發動至少28次針對涉嫌販毒船隻的打擊，造成至少100 人死亡、29艘船隻被毀。特朗普鎖定的委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）也強硬回擊白宮，動員海軍護送油輪，並向平民分發步槍，訓練民兵發動「人民戰爭」式的游擊抵抗美國。

然而，美國針對委內瑞拉的攻擊背後，許多分析認為中國因素是關鍵。換言之，白宮的行動看似針對馬杜羅，實則意在牽制北京。

美國戰爭學院（U.S. Army War College）研究教授羅伯特·伊萬·艾利斯（Robert Evan Ellis）近日在《外交家》雜誌發表評論指出，在美國與委內瑞拉衝突升溫之際，中國發布了其「拉丁美洲白皮書」，叫板意味濃厚——這份白皮書的發布時間，恰好在美國公布新版國家安全戰略（NSS）之後幾天。「這似乎使兩國在西半球的關係走向衝突的道路。」

美國諮詢公司切爾托夫集團（Chertoff Group）聯邦策略與安全負責人亞倫·羅斯（Aaron Roth）向美媒CNBC 稱，美國透過壓縮委內瑞拉石油出口，不僅對馬杜羅政權施加巨大壓力，還戰略性地影響中國。

「持續下去，可能在美中外交中創造談判空間，因為委內瑞拉石油對中國有折扣，且為中國提供可精煉的重質原油，」他補充，「若無委內瑞拉石油，中國將需轉向俄羅斯及中東市場，這對其更昂貴。」

委內瑞拉是拉丁美洲最大產油國之一。 [Getty Images]

特朗普要求委內瑞拉歸還「被偷的石油、土地與資產」，直指1976年委國國有化石油產業後，美國公司如埃克森美孚（ExxonMobil）的損失。但為何在 2025年重提這筆舊賬？背後是否針對馬杜羅的政權更迭？更重要的是，美國是否意在迫使中國——委內瑞拉的最大石油買家與「一帶一路」夥伴——放棄對馬杜羅的支持？

與莫斯科類似，中國至今僅以口頭譴責美國「霸凌」委內瑞拉，外長王毅於 12月18日重申「堅定支持」，卻尚未提供任何軍事或經濟援助。原因何在？中國會出手嗎？特朗普又為何重提新版「門羅主義」，強調美洲是美洲人的美洲？

對此，佛羅里達國際大學Jack D. Gordon公共政策研究所國家安全副所長萊蘭·拉扎勒斯（Leland Lazarus）向BBC中文分析，特朗普在其第一任期內就想推翻委內瑞拉領袖馬杜羅，「這次他想完成這項任務。」

拉扎勒斯進一步告訴記者，白宮削弱委內瑞拉意在一石多鳥：增加美國石油供應並降低油價，減少毒品走私，剝奪中國、俄羅斯和伊朗的戰略灘頭堡，「並孤立其他區域敵對勢力如古巴和尼加拉瓜。但我擔心，公然重提門羅主義可能引發該地區的反彈，因為人們不希望美國無節制的帝國主義捲土重來。此外，我擔心美國政府缺乏周詳的『事後計劃』。」他補充說。

12月17日，委內瑞拉馬杜羅支持者在首都舉行示威遊行，抗議美國對油輪的封鎖。 [Reuters]

美國的軍事鐵拳

自8月特朗普簽署秘密指令，授權五角大廈對拉美毒品組織動用軍事力量以來，「南方之矛行動」已從反毒轉向全面經濟扼殺，特別針對石油產品。美國不僅扣押「影子船隊」油輪——這些船隻透過改旗易幟規避制裁——還威脅擴大攻擊範圍至委內瑞拉本土。

12月20日，美國軍方登上另一艘巴拿馬籍油輪，船上載有中國買家的委國石油，標誌封鎖從受制裁船隻擴及所有相關貨運。

最新情況顯示，美國軍事行動可能很快從海上封鎖戰升級為地面行動。昨日（12月24 日），美國《華爾街日報》獨家報導稱，美軍已將大量特種作戰飛機及部隊移至加勒比海地區，提供對委內瑞拉採取軍事行動的額外選項。特朗普還表示，美軍很快將在「陸地上」展開行動。

特朗普最近在接受美媒訪談時已直言不諱：「他們偷了我們的石油權利，我們要拿回來。」這番話暴露了特朗普對委國軍事行動的核心：不僅是反毒或人權，更是華盛頓對全球全球第五大石油出口國委國資源的企圖。

許多分析因此認為，特朗普的算盤清晰：透過封鎖壓垮委國經濟，迫使馬杜羅下台，恢復美國公司在PDVSA國營石油公司的主導權。同時，這也是其「美國優先」政策的延伸，旨在重塑拉美能源格局，讓委國石油回流華盛頓而非北京。

中國已是委內瑞拉最大債權國與石油買家。委內瑞拉是全球第五大石油出口國。 [EPA]

批評聲音

然而，這場行動引發國際強烈反彈。人權專家譴責美國制裁違反聯合國憲章，造成委國人道危機加劇。拉美國家如墨西哥雖未明立立場，但呼籲「克制」；歐盟則警告，封鎖可能推高全球油價，影響歐洲能源安全。批評者稱，特朗普以反毒為名極限施壓委內瑞拉，是出於美國國內政治及選舉壓力，而祭出的軍事手段無法根治毒品走私，又可能令委內瑞拉未來陷入治安及經濟崩潰，代價極高。

委內瑞拉盟友俄羅斯更直指美國犯下「致命錯誤」，威脅若升級將有「嚴重後果」。其他批評者則稱，美國是以該區域豐富石油為餌，掩蓋國內經濟壓力。

中國於週二（12月23 日）在聯合國指控美國違反國際法並破壞加勒比地區穩定。由委內瑞拉請求召開的聯合國安理會緊急會議上，中國與俄羅斯共同出席。「美國的行動及其言論，已導致該地區持續緊張，引發區域國家及國際社會的嚴重關切，」中國駐聯合國副常任代表孫磊表示。

不過，儘管特朗普宣稱「委國已被史上最大艦隊包圍」，但封鎖仍屬選擇性執行，未達正式海軍封鎖，留有若干外交迴旋空間。

中國為何僅「口頭聲援」

美國對委內瑞拉的舉動，映襯著12月中旬特朗普發布的新《國家安全戰略》。這份文件標誌著美國外交政策數十年來奉行的原則已發生重大轉變。它將世界視為一個經濟競技場，並將雙邊協議和經濟民族主義置於多邊主義或推廣全球民主之上。

在拉美，特朗普新戰略將美洲提升為美國外交政策的首要關注點。戰略文件將特朗普政府的做法定位為門羅主義的續篇——這是19世紀總統詹姆斯·門羅（James Monroe）提出的政策，拒絕歐洲列強對美洲的干預，而美國自然是美洲的舵手。

有分析稱，儘管文件中沒有直接提及中國，但特朗普認為重新關注該地區對於遏制中國在拉丁美洲的影響力至關重要。美國視中國在拉美奪下過多經濟立足點為威脅。回應特朗普，中國在白宮這份國家安全戰略發布沒幾日，便發布新版「拉丁美洲白皮書」，對美叫板意味濃厚。

美國戰爭學院艾利斯教授分析，除了委內瑞拉之外，中國對拉丁美洲的投資及佈局，已不再遮掩。新出版的中國拉丁美洲白皮書是中國對該地區發布的第三份此類文件，展現了中國繼續擴大與拉美及加勒比地區多方面接觸的意圖，從進口區域商品、在關鍵行業滲透市場，到擴展在人工智慧和其他高科技領域的存在，更包括許多「可能引起美國敏感的活動」，如科技合作、軍事、警務和太空領域的活動、政治參與（包括地方層面），以及帶領拉丁美洲政客、立法者、學者、安全人員和記者等到中國進行培訓等。從委內瑞拉到拉丁美洲，中國的佈局挑戰了美國在當地的歷史地位。

中國已是委內瑞拉最大債權國與石油買家——2025 年中國進口委國石油佔其產量的76%；根據公開資料，自 2005 年起，中國提供逾600億美元貸款與投資，助委國度過多次美國制裁。

從這些數據來看，北京應充當馬杜羅的堅實後盾。面對此次特朗普封鎖，中國外交部迅速回應，中國外交部抨擊美國「單邊霸凌」，恐違國際法。外長王毅對委內瑞拉重申「不動搖支持」，並支持委國召開聯合國安理會緊急會議。中國官媒也抨擊「美國的海盜行徑」，呼籲全球反對美國對拉美的「石油掠奪」。

然而，分析稱這些僅止於口頭與外交層面：無軍事援助、無新貸款承諾，甚至未見中國海軍護航油輪的跡象。為何北京如此謹慎？許多分析指出，中國對特朗普政府在委內瑞拉的強硬立場回應「高度防禦且有限」，反映了從過度自信轉向不確定性的轉變，避免直接捲入政治危機。

對此，拉美專家、佛羅里達國際大學的拉扎勒斯向BBC中文強調，委內瑞拉無疑是中國在拉丁美洲「一帶一路」戰略夥伴中的關鍵一員。儘管中國在委內瑞拉的經濟足跡不斷擴大，它卻缺乏投射軍事力量的手段來支撐其口頭支持。「但這一情況可能在未來幾年發生變化，因為中國正在該地區擴大其『全球安全倡議』。」

新加坡《聯合早報》刊出評論稱，華盛頓對委內瑞拉的壓力不僅是推翻馬杜羅，更是在主張半球主導權，對抗中國影響力，並發出北京密切研究的警告信號。「儘管中委關係密切，但北京無意提供軍事後盾或實質支撐，以免危及來之不易的暫時關稅休戰。」

中國是委內瑞拉的盟友，也是最大的石油買家。 [Getty Images]

有評論認為，若北京給予委內瑞拉的支援不夠強烈，北京在拉美的信譽將受損。例如，巴西戰略研究中心分析師保羅·菲略（Paulo Filho）接受美媒專訪時表示，當美國在其「拉美後院」單邊行動時，是劃分了美國勢力範圍的邏輯，北京因之能借此思索：美國未來或許會在台海使出同樣的戰略，北京要如何反應？

無論如何，這場美國對委內瑞拉的施壓，已激起不小風波，預示美中地緣競爭的深化。短期內，封鎖已推升油價3%，全球能源市場警鈴大作。專家稱，封鎖委內瑞拉的石油輸出線，是對馬杜羅財政命脈的直接打擊，因為這些「影子油輪」是馬杜羅維持權力的財政生命線。他指出，自油輪被扣押以來，委內瑞拉原油出口已大幅下滑，擾亂了主要輸往中國的網絡。

但對美國而言，特朗普的賭注或許收穫國內鷹派選民支持——但拉美反美情緒是否會高漲，可能也會影響華盛頓在該區域的外交。