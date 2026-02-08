特朗普加征關稅 激化韓國社會反美情緒

（德國之聲中文網）上周，美國總統特朗普指責首爾“沒有履行”去年10月份達成的雙邊貿易協議，並宣布對韓國進口商品加征25%的新關稅，韓國政府似乎對此措手不及。

韓國國會尚未批准與美國的貿易協定。預計在2月底或3月初完成的法律程序被視為走形式，因為韓國已表示准備接受對包括汽車和藥品在內的一系列對美關鍵出口商品的15%關稅。同時，韓國還承諾向美國投資3500億美元。

但特朗普再次出爾反爾，分析人士警告稱，韓國國內對美國的不滿情緒日益增長，這可能促使首爾與其他國家（包括中國）建立更緊密的貿易和經濟聯系。

廣告 廣告

上周，美國財政部將韓元列入可能存在操縱行為的監測貨幣名單，此舉也被首爾視為咄咄逼人的舉動。

特朗普“難以信任”

韓國政府一直在緊急安排與美國政府關鍵官員會面，以解釋國會對協議的批准程序。韓國外長趙顯周二在華盛頓與美國國務卿馬可·盧比奧舉行了會談，但美國政府能否被說服仍不明朗。

“對於韓國政府而言，與特朗普這樣一位行事不按常理出牌的人物打交道，無疑是一件棘手的事情，”首爾西江大學教授李孝彬（音譯，HyobinLee）表示。“他行事並不總是合乎邏輯，而且極難預測，這使得人們很難信任他。”

與此同時，考慮到任何可能對韓國施加影響的大國——例如美國、中國、俄羅斯和日本，李教授警告說：“沒有哪個國家是容易打交道的。”她告訴德國之聲：“在這種情況下，即使是長期以來被視為我們盟友的美國也采取這種做法，確實令人沮喪。”

韓國國內許多人也抱有這樣的沮喪情緒，盡管李在明總統領導的政府一直避免直接批評華盛頓的政策。

本周《韓國中央日報》發表的一篇社論措辭更為直接，宣稱特朗普政府“對盟友漠不關心”。社論還補充道：“自今年年初以來，韓美關系在一系列貿易和安全問題上都如履薄冰。”

一家美國科技公司在韓國掀起的醜聞

首爾和華盛頓在酷澎公司的問題上也存在分歧。酷澎（Coupang）是一家總部位於西雅圖的科技和在線零售公司，在韓國迅速擴張。去年11月，該公司韓國子公司證實，近3400萬客戶的個人數據遭到洩露，其中包括電話號碼和電子郵件地址。

這引發了韓國監管機構的密切關注，並導致分公司首席執行官朴大俊辭職，其職位由公司美國總部的哈羅德·羅傑斯（Harold Rogers）接任。朴大俊周二（2月3日）因涉嫌在去年12月的國會聽證會上作偽證而被警方訊問，而羅傑斯則於上周五接受了長達12小時的訊問，他被懷疑銷毀了與數據洩露事件相關的證據。

由於美國高級官員批評了韓國的調查，此案變得尤其具有爭議性，引發了人們的懷疑，認為華盛頓正試圖干預一項合法的調查。

在特朗普宣布提高對韓國進口商品的關稅的第二天，副總統萬斯警告韓國總理金民錫不要“懲罰”Coupang 和其他美國科技公司。

1月30日，《韓國時報》發表社論批評了萬斯的言論，稱其為“令人不安的升級”。文章指出：“盡管公開宣稱此舉是為了避免對美國公司進行‘歧視性’對待，但仔細分析後發現，這實際上是企圖赤裸裸地保護一家強大的公司免受合法的司法制裁。”

西江大學的李教授表示，許多韓國人對美國對待韓國的態度感到憤怒。在評論酷澎總部的羅傑斯在韓國國會回答質詢引發的爭議時，李教授說，羅傑斯“拖延審理程序，屢次閃爍其詞，表現出許多人認為的傲慢態度”。

延伸閱讀：韓國現代在美工廠遭突襲 數百韓國人被逮捕

李在明政府弄巧成拙？

檀國大學法學教授朴正元（音譯，Park Jung-won）也認為，“特朗普咄咄逼人的外交風格，甚至對美國的盟友也如此，令韓國人民感到震驚”，盡管他認為首爾方面也負有部分責任。

“我認為李在明政府之所以沒有急於通過國會正式確定關稅，是因為他們希望美國最高法院能夠裁定特朗普無權征收這些關稅，”他告訴德國之聲。

“我認為韓國很可能一直在試圖拖延這一決定，這讓李在明現在處境非常困難，”他補充道，“15%的關稅已經夠糟糕了，現在提高到25%，將會給許多韓國企業帶來嚴重問題。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Julian Ryall