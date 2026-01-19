特朗普參加達沃斯年會吸引全球目光

（德國之聲中文網）今天（1月19日）瑞士阿爾卑斯山小鎮達沃斯迎來為期5天的年度世界經濟論壇（WEF），來自世界各地的政治、經濟和文化精英聚集一堂。年會的正式議程周二開始。

就在達沃斯經濟論壇開幕前夕，美國總統特朗普對歐洲發出罕見的威脅，稱如果德國、法國和英國等八個北約盟國阻礙他獲取格陵蘭島的計劃，他將對這些國家加征10%的關稅。此言一出，立即遭到歐洲國家的強烈反彈。

然而，達沃斯年會崇尚對話精神，堪稱推動國際間理解與合作的平台，“在充滿不確定性的時代，對話並非奢侈品，而是迫切需要，”世界經濟論壇總裁兼首席執行官布倫德（Borge Brende）表示，“在地緣經濟和技術變革的背景下，國際合作進入鍵時刻。”

廣告 廣告

本屆達沃斯國際經濟論壇將有60多位元首和政府首腦與會，除美國總統特朗普外，還包括德國總理梅爾茨、加拿大總理卡尼、阿根廷總統米萊、歐委會主席馮德萊恩、巴基斯坦總理謝裡夫和敘利亞領導人沙拉。對美國持批評態度的哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）以及伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）也都應邀出席年會，中國國務院副總理賀立峰率領中國代表團前往瑞士。馮德萊恩和何立峰的主旨發言均安排在正式會議的首日即周二。

美國代表團史上規模最大

特朗普領銜的美國代表團據悉是歷史上規模最大的：5位內閣部長和其他高級官員，包括國務卿盧比奧、中東及俄烏談判特使威特科夫（Steve ​Witkoff） 以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。此次年會也將討論烏克蘭戰爭、委內瑞拉的前提、加沙和平以及伊朗等問題。據悉特朗普將宣布成立加沙“和平委員會”。

論壇期間，特朗普總統預計會見烏克蘭總統澤連斯基以及基輔的歐洲方面的支持者，就戰後烏克蘭獲得怎樣的安全保障進行協商。但該計劃被格陵蘭問題蒙上陰影，一般估計，歐洲領導人將利用與美國總統會晤的機會，闡明他們在格陵蘭問題上的立場，敦促美方撤回加征關稅的威脅。

美聯社認為，目前尚不清楚，特朗普總統是否願意就格陵蘭議題同歐洲盟友舉行會談，還是隔空對他們展開言語攻擊。

地緣經濟戰

盡管論壇在地緣政治動蕩及其不確定性增強的背景下召開，但各國政策決策者和800多名與會的商界領袖希望借此平台，探討如何應對全球經濟面臨的挑戰。

世界貿易的緊張局勢正在進一步加劇，各國都在采取並加強保護主義政策，例如單邊加征關稅、加大對外商投資限制以及收緊關鍵礦產供應。世界經濟論壇上周三（1月14日）發布年度《全球風險報告》，將國家間經濟對抗及其後果列為全球經濟的首要風險。

但是，總體而言，全球經濟保持了相對的韌性，這在一定程度上要歸功於美國在人工智能領域的大規模投資，它們支撐了美國這個世界頭號經濟體的增長。

在2026年，預計全球經濟增長率為3.1%，尤其著眼於全球債務攀升至二戰以來的最高水平，這個增長率不夠理想。此外，國際貨幣基金組織指出，一些非洲國家的債務狀況已到令人擔憂的地步。

世界經濟論壇領導層換屆

今年的會議是世界經濟論壇創始人施瓦布（Klaus Schwab）卸任後的首次會議。這位德裔經濟學家於2025年4月引退，此前，他和妻子被指控將世界經濟論壇的資金挪為私用。然而，一項獨立調查證實，除有一些輕微的違規現象外，未發現觸犯法律的行為。

施瓦布的繼任者是貝萊德首席執行官芬克（Larry Fink）和瑞士制藥公司羅氏控股副董事長霍夫曼（Andre Hoffmann），他們二人擔任過渡性聯席主席。

世界經濟論壇自1971年成立以來，從未陷入像目前這樣如此嚴峻的逆境。在經歷了一年的動蕩之後，今年強大的與會陣容應該能為該論壇注入一劑強心針。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Ashutosh Pandey (德正)