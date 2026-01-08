特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。

雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。

特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。

在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。

軍事行動

防務分析人士表示，閃電行動奪取格陵蘭在技術上相對容易，但後果將是災難性的。

格陵蘭地理面積巨大，但人口僅約58000人，其中三分之一集中在首都努克（Nuuk），其餘大多分佈在西海岸。

該領土沒有自己的軍隊，防務由丹麥負責，但丹麥在如此廣闊的地區僅部署有限的空軍和海軍資源。

大片區域僅由西里烏斯巡邏隊（Sirius Patrol）負責，這是一支丹麥特種部隊，主要依靠狗拉雪橇。

然而，丹麥在過去一年已大幅增加北極和北大西洋地區（包括格陵蘭）的國防開支。

格陵蘭的廣大面積、稀少人口和缺乏軍事力量，使其成為美國的理想目標。美國目前已在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地（Pituffik）長期駐紮超過100名軍事人員。

該基地設施理論上可能作為未來行動的物流基地。

基地自二戰以來一直存在，當時美軍在納粹佔領丹麥後進駐該島，建立軍事和無線電站。

丹麥安全專家、風險情報公司（Risk Inteligence）的CEO漢斯·蒂諾·漢森（Hans Tino Hansen）概述了美國奪取格陵蘭的可能行動方式。

根據漢森的說法，駐阿拉斯加的第11空降師（11th Airborne Division）——包括兩個能執行跳傘或直升機任務的北極旅——將是任何入侵的「主要力量」，並由空軍和海軍資源支援。

英國陸軍預備役軍官、風險情報公司Sibylline負責人賈斯汀·克倫普（Justin Crump）也持相同看法。

「美國擁有壓倒性的海軍力量，並能運送大量部隊，」他說,「你可以輕易空運足夠的部隊，做到每幾名居民就面對一名士兵。」

克倫普補充，這個選項雖然殘酷，但可能幾乎不流血，因為預計不會有太多抵抗。

儘管面積廣大，格陵蘭人口稀少，這意味著軍事行動可以迅速完成 [Getty Images]

然而，美國多名前官員和國防分析人士表示，軍事行動極不可能，因為它將對美歐同盟造成深遠影響。

「這顯然違反所有國際法，」前海軍陸戰隊員、中央情報局（CIA）特種行動官員及國防部副助理部長米克·穆羅伊（Mick Mulroy）說，「他們不僅對美國毫無威脅，而且還是條約盟友。」

如果白宮傾向軍事選項，穆羅伊認為國會將以《戰爭權力法》（War Powers Act）阻止總統在未經國會批准的情況下發動戰爭。

「我不認為國會會支持摧毀北約同盟，」他說。

買下格陵蘭

美國財力雄厚，但努克和哥本哈根都表示，格陵蘭不出售。

據CBS（BBC的美國新聞合作夥伴）報導，一名議員和知情人士透露，美國國務卿馬可·魯比奧（Marco Rubio）告訴國會成員，購買是政府的首選方案。

但即使格陵蘭願意被出售，交易也極其複雜。

資金必須經國會撥款，並且通過條約獲取格陵蘭需要參議院三分之二支持——專家認為這很難達成。

該協議也必須得到歐盟批准。

民調顯示，許多格陵蘭人傾向於從丹麥獨立，但很少有人希望成為美國的一部分 [Getty Images]

雖然特朗普理論上可以嘗試單方面達成協議，但專家認為這幾乎不可能。

哥倫比亞大學國際法專家莫妮卡·哈基米（Monica Hakimi）表示：「可以想像的一種情況」是丹麥、美國和格陵蘭達成轉讓協議。

「但要完全符合國際法，該條約可能還必須涉及格陵蘭的參與，以保障其自決權，」她說。

目前尚不清楚購買該島的成本，這對特朗普而言是一個難題，因為他競選時強調「美國優先」。

花費數十億甚至數萬億美元購買一個冰雪覆蓋的島嶼，可能會讓他的「讓美國再次偉大」（MAGA）的支持者極度反感。

克倫普認為，如果購買失敗，軍事選項可能對特朗普更具吸引力，尤其是在其政府剛成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後。

「他會說：『那我們就直接拿下它。』」

魯比奧下週將與丹麥官員會面討論格陵蘭，他表示特朗普「不是第一位考慮如何獲取該領地的美國總統」。

他提到，前總統杜魯門在1946年曾提出向丹麥付出1億美元黃金購買格陵蘭。

贏得格陵蘭人的民心

民調顯示，多數格陵蘭人希望從丹麥獨立，但不願成為美國的一部分。

然而，美國可能會加大努力，透過短期財政激勵或未來經濟利益來爭取島民支持。

美國媒體報導稱，美國情報機構已加強對格陵蘭獨立運動的監控，試圖識別支持美國政府目標的人士。

華盛頓智庫「大西洋理事會」地緣戰略專家前國防部政策顧問伊姆蘭·巴尤米（Imran Bayoumi）向BBC表示，「影響行動」比軍事行動更可能發生。

他解釋，這種運動可能促使格陵蘭走向獨立。

「然後，在格陵蘭宣佈獨立後，你就可能與美國政府成為其合作夥伴，」他說，「而軍事行動成本太高。」

這類合作並非沒有先例。

美國曾與帕勞（帛琉）、密克羅尼西亞和馬紹爾群島達成類似協議——這些獨立國家允許美國獲得防務權，作為交換，其公民可在美國生活和工作。

但這可能無法滿足特朗普，因為現有協議已賦予他向格陵蘭派遣任意數量部隊的權力。

而這類安排無法讓美國擁有格陵蘭深藏於北極冰層下的龐大礦產資源。

丹麥的分析家漢森認為，只要格陵蘭民眾反對，任何「擁有」格陵蘭的運動——除非採取軍事行動——都不會成功。

目前，島上沒有任何政黨主張加入美國。

「格陵蘭更可能再次成為歐盟成員，」他說。

「此外，現任美國政府僅剩三年，而格陵蘭人民的願景可能是1000年。」