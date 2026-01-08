特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？
美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。
雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。
特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。
在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。
軍事行動
防務分析人士表示，閃電行動奪取格陵蘭在技術上相對容易，但後果將是災難性的。
格陵蘭地理面積巨大，但人口僅約58000人，其中三分之一集中在首都努克（Nuuk），其餘大多分佈在西海岸。
該領土沒有自己的軍隊，防務由丹麥負責，但丹麥在如此廣闊的地區僅部署有限的空軍和海軍資源。
大片區域僅由西里烏斯巡邏隊（Sirius Patrol）負責，這是一支丹麥特種部隊，主要依靠狗拉雪橇。
然而，丹麥在過去一年已大幅增加北極和北大西洋地區（包括格陵蘭）的國防開支。
格陵蘭的廣大面積、稀少人口和缺乏軍事力量，使其成為美國的理想目標。美國目前已在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地（Pituffik）長期駐紮超過100名軍事人員。
該基地設施理論上可能作為未來行動的物流基地。
基地自二戰以來一直存在，當時美軍在納粹佔領丹麥後進駐該島，建立軍事和無線電站。
丹麥安全專家、風險情報公司（Risk Inteligence）的CEO漢斯·蒂諾·漢森（Hans Tino Hansen）概述了美國奪取格陵蘭的可能行動方式。
根據漢森的說法，駐阿拉斯加的第11空降師（11th Airborne Division）——包括兩個能執行跳傘或直升機任務的北極旅——將是任何入侵的「主要力量」，並由空軍和海軍資源支援。
英國陸軍預備役軍官、風險情報公司Sibylline負責人賈斯汀·克倫普（Justin Crump）也持相同看法。
「美國擁有壓倒性的海軍力量，並能運送大量部隊，」他說,「你可以輕易空運足夠的部隊，做到每幾名居民就面對一名士兵。」
克倫普補充，這個選項雖然殘酷，但可能幾乎不流血，因為預計不會有太多抵抗。
然而，美國多名前官員和國防分析人士表示，軍事行動極不可能，因為它將對美歐同盟造成深遠影響。
「這顯然違反所有國際法，」前海軍陸戰隊員、中央情報局（CIA）特種行動官員及國防部副助理部長米克·穆羅伊（Mick Mulroy）說，「他們不僅對美國毫無威脅，而且還是條約盟友。」
如果白宮傾向軍事選項，穆羅伊認為國會將以《戰爭權力法》（War Powers Act）阻止總統在未經國會批准的情況下發動戰爭。
「我不認為國會會支持摧毀北約同盟，」他說。
買下格陵蘭
美國財力雄厚，但努克和哥本哈根都表示，格陵蘭不出售。
據CBS（BBC的美國新聞合作夥伴）報導，一名議員和知情人士透露，美國國務卿馬可·魯比奧（Marco Rubio）告訴國會成員，購買是政府的首選方案。
但即使格陵蘭願意被出售，交易也極其複雜。
資金必須經國會撥款，並且通過條約獲取格陵蘭需要參議院三分之二支持——專家認為這很難達成。
該協議也必須得到歐盟批准。
雖然特朗普理論上可以嘗試單方面達成協議，但專家認為這幾乎不可能。
哥倫比亞大學國際法專家莫妮卡·哈基米（Monica Hakimi）表示：「可以想像的一種情況」是丹麥、美國和格陵蘭達成轉讓協議。
「但要完全符合國際法，該條約可能還必須涉及格陵蘭的參與，以保障其自決權，」她說。
目前尚不清楚購買該島的成本，這對特朗普而言是一個難題，因為他競選時強調「美國優先」。
花費數十億甚至數萬億美元購買一個冰雪覆蓋的島嶼，可能會讓他的「讓美國再次偉大」（MAGA）的支持者極度反感。
克倫普認為，如果購買失敗，軍事選項可能對特朗普更具吸引力，尤其是在其政府剛成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後。
「他會說：『那我們就直接拿下它。』」
魯比奧下週將與丹麥官員會面討論格陵蘭，他表示特朗普「不是第一位考慮如何獲取該領地的美國總統」。
他提到，前總統杜魯門在1946年曾提出向丹麥付出1億美元黃金購買格陵蘭。
贏得格陵蘭人的民心
民調顯示，多數格陵蘭人希望從丹麥獨立，但不願成為美國的一部分。
然而，美國可能會加大努力，透過短期財政激勵或未來經濟利益來爭取島民支持。
美國媒體報導稱，美國情報機構已加強對格陵蘭獨立運動的監控，試圖識別支持美國政府目標的人士。
華盛頓智庫「大西洋理事會」地緣戰略專家前國防部政策顧問伊姆蘭·巴尤米（Imran Bayoumi）向BBC表示，「影響行動」比軍事行動更可能發生。
他解釋，這種運動可能促使格陵蘭走向獨立。
「然後，在格陵蘭宣佈獨立後，你就可能與美國政府成為其合作夥伴，」他說，「而軍事行動成本太高。」
這類合作並非沒有先例。
美國曾與帕勞（帛琉）、密克羅尼西亞和馬紹爾群島達成類似協議——這些獨立國家允許美國獲得防務權，作為交換，其公民可在美國生活和工作。
但這可能無法滿足特朗普，因為現有協議已賦予他向格陵蘭派遣任意數量部隊的權力。
而這類安排無法讓美國擁有格陵蘭深藏於北極冰層下的龐大礦產資源。
丹麥的分析家漢森認為，只要格陵蘭民眾反對，任何「擁有」格陵蘭的運動——除非採取軍事行動——都不會成功。
目前，島上沒有任何政黨主張加入美國。
「格陵蘭更可能再次成為歐盟成員，」他說。
「此外，現任美國政府僅剩三年，而格陵蘭人民的願景可能是1000年。」
其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 469
是否特赦陳水扁？法務部長這樣說！
[NOWnews今日新聞]目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 102
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 28
2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩
前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 131
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 307
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 20
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 45
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 127
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 170
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 77
張善政太強民進黨推不出人？ 凌濤：桃園小雞瑟瑟發抖
桃園市長張善政施政滿意度居高不下，這也讓2026桃園市長選舉民進黨人選備受關注。國民黨桃園市議員凌濤6日透露，民進黨地方黨部小雞現在更是瑟瑟發抖，在多席次的議員選舉中，民進黨桃園市黨部竟然還「減額提名」可見對母雞完全沒信心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
「雙柯會」暗藏玄機？前扁辦主任揭關鍵
[NOWnews今日新聞]新的一年才剛開工，民眾黨前主席柯文哲即現身立法院，主動拜會朝野黨團，並親赴民進黨立法院黨團總召柯建銘的個人辦公室短暫會面。外界關注，這場被稱為「雙柯會」的互動，是否為陷入政治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 5 小時前 ・ 5
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 8
「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7