特朗普呼籲共和黨人投票支持公開愛潑斯坦文件

（德國之聲中文網）美國總統特朗普稱，眾議院共和黨人應該投票支持公布所有與已故性犯罪者愛潑斯坦有關的文件。

這是特朗普罕見地因共和黨內反對而改口的情況。

特朗普周日晚間在其社交平台Truth Social上寫道：“眾議院共和黨人應該投票公布愛潑斯坦文件，因為我們沒什麼好隱瞞的。”

他寫道：“現在是時候擺脫這場由激進左翼瘋子炮制的民主黨騙局了，他們企圖借此轉移人們對共和黨取得巨大成功的注意力。”

眾議院將就愛潑斯坦文件進行投票



美國國會預計本周就公布聯邦性交易調查相關文件進行表決。愛潑斯坦因涉性交易指控，2019年候審期間在獄中自殺身亡。

這位聲名狼藉的金融家此前曾因誘使未成年少女賣淫被定罪。

特朗普的批評者此前指責他試圖阻止投票，以隱瞞其自身涉嫌不當行為的細節，特朗普則予以否認。

在特朗普出乎意料地改變主意之前，該法案的共和黨支持者似乎已掌握足夠票數，足以在眾議院通過這項法案。目前尚不清楚法案能否在參議院獲得通過。

如果眾議院與參議院均通過，將迫使司法部公開所有與愛潑斯坦相關的文件及通信記錄。

上周，眾議院監督委員會公布了屬於愛潑斯坦遺產的數千封電子郵件及其他文件。

最新公布的文件引發了更多要求案件透明化的呼聲。

在一封2019年的郵件中，愛潑斯坦曾向記者透露，特朗普“知曉那些女孩的事”。白宮指責民主黨選擇性洩露這些郵件以詆毀總統。

作者: 德正 (美聯社、路透社、德新社)