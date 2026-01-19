特朗普圍繞格陵蘭島問題祭出新關稅措施 歐洲人該怎麼辦？
（德國之聲中文網）美國總統特朗普似乎越來越堅定地要吞並格陵蘭島。正如這位美國總統在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發帖所說，吞並格陵蘭島既可以“輕松”地進行，即由丹麥為其領土定價；也可以“艱難”地進行，而他所謂的“艱難”則被認為是采取對抗策略。
由於格陵蘭島人民和政界人士拒絕接受“輕松”的方式，特朗普現在將注意力轉向了8個已向格陵蘭島派遣軍隊或代表的歐洲國家。
特朗普上周六（1月17日）在“真相社交”上寫道，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的商品加征10%的進口關稅，直至“就格陵蘭島的全面收購達成協議”。
他還補充道，如果此事在6月1日前仍未解決，受影響國家的關稅將提高到25%。這其中有6個國家是歐盟成員國，所有國家都是北約成員國。
美國與這8個國家之間存在哪些關稅和貿易協定？
特朗普第二任期執政第一年最顯著的特點之一，就是熱衷於將貿易協定和關稅作為談判工具。
去年3月，特朗普對歐盟的鋼鐵、鋁制品以及後來的汽車加征了25%的關稅，歐盟隨即采取了反制措施。一個月後，特朗普提議對歐盟產品征收20%的全面關稅，但隨後又多次改變主意並拖延談判。7月，雙方達成協議，對歐盟輸美的大部分商品征收15%的關稅，但貿易談判仍在進行中。
作為該協議一部分，即承諾給予美國的零關稅，仍未在歐盟內部正式批准，這一點可能在當前的討論中起到關鍵作用。
此外，作為歐盟成員國，丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭和芬蘭無權單獨達成貿易協議，也不受單獨貿易制裁的影響。這意味著對這些國家單獨征收關稅的具體操作完全不清楚，同時也不清楚這些關稅是否會在現有關稅基礎上疊加征收。
英國已不再是歐盟成員國，因此它與美國單獨談判達成了貿易協議。去年5月該協議簽署時，英國首相斯塔默稱之為“意義非凡、具有歷史意義的一天”。英國鋼鐵和鋁的出口關稅降至零，汽車出口和其他一些經濟重要性較低的行業的關稅則設定為10%，這比世界上大多數國家都更為有利。
挪威是歐洲自由貿易聯盟（EFTA）和歐洲經濟區（EEA）的成員國，這意味著它遵守歐盟內部市場商品交易規則，但身處歐盟關稅同盟之外。因此，挪威的貿易協定是通過歐洲自由貿易聯盟進行談判的，但並非完全與歐盟的協定掛鉤。在特朗普發布最新聲明之前，挪威出口到美國的大部分商品的關稅為15%。
美國國內如何反應？
參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主黨將努力阻止最新關稅的實施。舒默在一份聲明中說：“特朗普魯莽的關稅政策已經推高了物價，損害了我們的經濟，而現在他只會讓情況變得更糟。令人難以置信的是，他竟然還想變本加厲，為了他那不切實際的吞並格陵蘭島的野心，對我們最親密的盟友加征關稅。”
特朗普聲稱“世界和平岌岌可危”，並威脅說如果美國不采取行動，俄羅斯和中國就會佔領格陵蘭島，但即使是共和黨內部似乎也對他與歐洲國家對抗的做法感到不安。
“我們的北約盟友被迫將注意力和資源轉移到格陵蘭島，這種動態正中普京（俄羅斯總統普京）的下懷，且威脅著世界上有史以來最強大的民主聯盟的穩定。”阿拉斯加州共和黨參議員麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski）在X網站上寫道。她還寫道，向格陵蘭島派遣代表團的歐洲國家“對任何人都不構成威脅”。
歐洲各國做何反應？
幾乎歐洲所有領導人都譴責了美國的威脅。瑞典首相克裡斯特松（Ulf Kristersson）和荷蘭外交大臣範韋爾（David van Weel）都將特朗普的計劃稱為“敲詐勒索”，而西班牙首相桑切斯則表示，美國入侵格陵蘭島“會讓普京成為世界上最幸福的人”。
芬蘭首相奧爾波表示，關稅將“損害歐洲和美國”。挪威首相範韋爾在X網站上撰文稱，“盟友之間不應存在威脅”。
德國政府迄今為止的反應較為謹慎。總理梅爾茨通過發言人表示，德國政府“已注意到”特朗普的言論，並將與盟友合作，“在適當的時候決定采取適當的應對措施”。德國已於周日按原計劃從格陵蘭島撤回了一支由15人組成的軍事偵察隊。
德國工業界也對此感到擔憂。經濟學家卡斯滕·布熱斯基（Carsten Brzeski）告訴路透社：“如果我們假設這些關稅將疊加在現有關稅之上，這將對德國經濟造成不利影響。額外增加25%的關稅將使經濟增長率下降約0.2個百分點。”
接下來會發生什麼？
幾乎不可能做出任何確切的預測。特朗普此前宣布的關稅政策曾被暫停、取消、提高或最終被遺忘。預計特朗普將於本周晚些時候出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，法國、德國、荷蘭、芬蘭以及其他北約成員國的領導人也將出席。在格陵蘭島，上周末，特朗普宣布最新關稅政策前，格陵蘭島舉行激烈的抗議活動。抗議活動和當地民眾高漲的情緒可能都會持續下去。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: Matt Pearson
