特朗普堅持向哈佛索賠十億美元

（德國之聲中文網）特朗普政府一直威脅要扣留提供給佛大學和其他幾所大學的聯邦資金，理由包括這些大學內支持巴勒斯坦、反對以色列加沙戰爭的示威活動、校園多元化以及跨性別政策等問題。

特朗普曾稱，哈佛大學和其他一些大學允許在支持巴勒斯坦的抗議活動中出現反猶主義行為。

“我們現在尋求10億美元的賠償，並且希望未來與哈佛大學沒有任何瓜葛。”特朗普在Truth Social網站上發帖寫道，但他並未具體說明他是如何得出這個數字的，也沒有說明他所指的賠償具體是什麼。

廣告 廣告

特朗普的這番言論是對《紐約時報》一篇報道的回應。該報道援引消息人士的話稱，特朗普政府已放棄在與哈佛大學就協議進行的談判中提出的現金索賠要求。特朗普駁斥了該報道，並威脅要控告紐約時報。

只有哈佛不低頭

特朗普政府的官員與哈佛大學已進行了數月的談判。特朗普在去年9月份表示，雙方即將達成協議，哈佛大學將支付5億美元。對路透社的有關詢問，哈佛大學未在第一時間置評。

聯邦政府已與部分大學就調查達成和解。哈佛大學去年起訴了特朗普政府，之後一名法官裁定，政府終止向該大學部分撥款為非法。

延伸閱讀：美國精英大學的資金從哪來？

包括一些猶太團體在內的抗議者表示，政府錯誤地將批評以色列對加沙的戰爭及其對巴勒斯坦領土的佔領等同於反猶主義，並將倡導巴勒斯坦人的權利等同於支持極端主義。

包括哥倫比亞大學和布朗大學在內的其他幾所常春藤盟校已與政府達成協議，並接受了政府的某些要求。哥倫比亞大學同意向政府支付超過2.2億美元，布朗大學表示將支付5000萬美元用於支持當地的勞工發展。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社、德新社)