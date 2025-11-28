特朗普威脅不再接收「第三世界國家」移民

（德國之聲中文網）一名阿富汗襲擊者在華盛頓向兩名國民警衛隊成員開槍的事件發生後，美國總統特朗普周四（11月27日）宣布進一步收緊移民政策。

“我將永久性暫停所有來自第三世界國家的移民，以便讓美國的體制能全面恢復，終結拜登任內的所有數百萬個非法入境”，“並終結任何對美國來說不是淨資產的人員”，特朗普在其社交媒體Truth Social上寫道。

此前不久，特朗普宣布，兩名受傷的國民警衛隊員中一人傷重不治。另外一人仍“情況非常糟糕”。特朗普稱贊去世的國民警衛隊員——來自弗吉尼亞州的20歲的貝克斯特洛姆（Sarah Beckstrom）是“備受尊敬、年輕、很棒”的人。特朗普再次譴責“前一日發生在我們首都的恐怖襲擊”。

周三，一名阿富汗人在華盛頓市中心向這兩名國民警衛隊員開槍，導致其重傷。這名嫌犯被逮捕。據美國媒體報道，他於2021年從阿富汗入境美國，此前他曾在阿富汗與美國中情局等部門合作。特朗普周三譴責此次襲擊是“邪惡、仇恨與恐怖主義行為”。

如今，特朗普除威脅停止接收“第三世界國家”人員外，還包括取消拜登任內的“數百萬個”入境許可。特朗普周四還寫道，要終止對非美國公民的聯邦補貼。

美國移民局：重審19個國家的綠卡持有者

美國移民局（USCIS）已宣布，將對來自阿富汗等共19個國家的永久居留卡持有者進行審查。該局局長埃德羅（Joseph Edlow）表示，將對“來自相關國家的綠卡持有者進行全面嚴格審查”。這一清單上的國家還包括伊朗、古巴、委內瑞拉、海地、厄立特裡亞、布隆迪、乍得、緬甸等。

美國媒體引述中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）稱，這名29歲的嫌疑人曾在阿富汗軍隊服役十年，與美國特種部隊合作。拉特克利夫證實，這名阿富汗人曾是中情局支持的打擊塔利班的武裝部隊成員。

據媒體報道，這名嫌疑人2024年在美申請避難，並於2025年4月獲批，即現任總統特朗普任內。塔利班於2021年在阿富汗重掌權力。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）周四表示，嫌疑人是“歡迎盟友行動”框架下進入美國的“許多未經審查的人員之一”。她所指的是拜登任內為曾與美國合作的阿富汗人提供的移民機制。

美軍撤離阿富汗後為阿富汗人移居美國提供幫助的AfghanEvac組織表示，這一群體已經受到最嚴格的移民審查。“這一個人的單一暴力行為，不應作為定義或貶低整個群體的借口。”

周三的槍擊事件後，國防部長赫格塞斯宣布，將向華盛頓增派500名國民警衛隊士兵，使總數達到2500人。

（法新社）

作者: 德正