特朗普威脅：拿下格陵蘭，軟的來不行就來硬的

（德國之聲中文網）特朗普周五（1月9日）在白宮會見石油公司高管時對記者表示：“無論格陵蘭願不願意，我們都會對其采取行動。”他補充說：“因為如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們可不想跟俄中做鄰居。”

特朗普此前曾表示，不排除使用軍事手段拿下這個大部分被冰雪覆蓋、僅有約5.7萬人口的島嶼。他於周五還指出：“我當然希望能通過交易，你懂的，就是用輕松的方式解決；但如果輕松的不行，那就只能用強硬的手段。”

當有人指出美國在這個由丹麥統治的島上租用軍事基地，並且可以按需部署任意數量的士兵時，特朗普回應：“你要捍衛的是所有權，不是租約。我們必須保衛格陵蘭；如果我們不去做，中國或俄羅斯就會去做。”

“我們不想成為美國人”

針對特朗普的言論，格陵蘭議會的五個政黨在周五發表聯合聲明稱：“我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們要做格陵蘭人。”他們敦促美國不要再以傲慢態度對待格陵蘭，並強調：“格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民自己決定。”

特朗普多次表示希望控制格陵蘭。自美國對委內瑞拉采取行動以來，他在格陵蘭問題上的言辭進一步升級。除了可能采取軍事干預，特朗普政府還提出了收購格陵蘭的方案。

路透社引述四名知情人士報道，美國政府官員已討論向格陵蘭居民發放一次性補償金，以此說服這個丹麥海外領地的居民支持脫離丹麥、加入美國。其中兩人透露，雖然具體金額和付款執行方式尚未敲定，但包括白宮幕僚在內的美國官員已提出多種可能數字，討論的金額從每人1萬至10萬美元不等。

丹麥與格陵蘭政府一再強調，格陵蘭絕不出售。格陵蘭總理尼爾森上周日向特朗普喊話：“夠了……不要再沉溺於吞並的幻想。”

丹麥方面同時明確表示，一旦美國動用武力，將意味著北約的解體。其他歐洲領導人對特朗普的言論也表示不滿，但整體反應比較克制。 德國、法國、意大利、波蘭、西班牙、英國和丹麥於周二發表聯合聲明，強調只有格陵蘭和丹麥才能決定格陵蘭的未來。

