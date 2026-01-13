特朗普宣布對與伊朗有商業往來的國家徵收25%關稅

[Getty Images]

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）週一表示，已對與伊朗存在商業往來的國家所出口至美國的商品徵收25%的關稅。此舉可能在伊朗反政府示威進入第三週之際，進一步加大對德黑蘭的壓力。

特朗普在社交媒體上表示，關稅「即時生效」，但未具體說明何謂「與伊朗做生意」。

中國是伊朗最大的貿易夥伴，其後依次為伊拉克、阿聯酋、土耳其及印度。

這項新關稅措施出台之前，特朗普曾威脅若德黑蘭當局殺害示威者，美國將可能進行軍事干預。白宮發言人卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）週一表示，包括空襲在內的軍事選項仍然「擺在桌面上」。

特朗普週一在其自創社交平台「真相社交」（Truth Social）上寫道：「任何與伊朗伊斯蘭共和國有商業往來的國家，凡是在美國進行的任何及所有商業活動，都將被徵收25%的關稅。」

他補充說：「這項命令是最終且具決定性的。」

白宮並未提供更多有關關稅的細節，包括哪些國家的進口商品將受到最嚴重衝擊。

伊朗貨幣里亞爾大幅貶值，引發民眾憤怒，並在去年12月底觸發示威活動，隨後演變為伊朗最高領袖哈梅內伊合法性危機。

總部設於美國的人權活動者新聞機構（HRANA）表示，已核實伊朗境內近500名示威者及48名安全人員死亡；消息人士則向BBC透露，實際死亡人數可能遠高於此。此外，據報已有數千人被捕。

不過，自上週四晚間起，伊朗出現網絡封鎖，使外界難以取得並核實相關資訊。BBC及多數其他國際新聞機構目前均無法在伊朗境內進行報導。

特朗普曾威脅介入局勢，並於週日表示，伊朗官員曾致電他「要求談判」，但同時補充稱：「我們可能必須在會面之前採取行動。」

針對伊朗核計劃的國際制裁已對該國經濟造成嚴重打擊，而政府管理不善及貪腐問題亦進一步削弱經濟狀況。

12月28日，德黑蘭的商店業者走上街頭，抗議里亞爾在公開市場兌美元再次大幅下跌。

過去一年，伊朗貨幣已跌至歷史新低，通脹率飆升至40%以上，導致食用油、肉類等日用品價格急劇上漲。