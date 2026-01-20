特朗普將其格陵蘭立場與未得諾獎掛鉤

（德國之聲中文網）挪威政府公開的特朗普周日（1月18日）寫給首相斯特勒的短信中寫道：“鑑於你的國家決定不授予我諾貝爾和平獎，盡管我阻止了八場以上的戰爭，我感到不再有僅考慮和平的義務。”該短信最後寫道：“除非我們完全徹底控制格陵蘭島，世界不會安全。”

白宮證實該短信的真實性。白宮副發言人凱莉（Anna Kelly）表示，特朗普“有信心，格陵蘭人如果在美國保護下將能更好的免於北極地區當前受到的威脅”。

挪威首相斯特勒表示，他與芬蘭總統斯圖布此前聯名致信特朗普，反對其關稅威脅，指出有必要緩和局勢，提議三人通電話。此後特朗普回復了這條短信。

斯特勒在一份聲明中表示：“挪威就格陵蘭的立場是明確的。格陵蘭是丹麥王國的一部分，挪威在此事上完全支持丹麥王國。” “至於諾貝爾獎，我已作出明確解釋，包括對總統特朗普，眾所周知，該獎是由獨立的諾貝爾委員會而非挪威政府頒發。”

挪威的諾貝爾委員會是獨立機構，五名成員由挪威議會任命。

以關稅為砝碼

特朗普上周末威脅說，將對歐洲國家向格陵蘭島象征性派出士兵采取關稅報復措施。不過，他同時也表示將以關稅措施作為砝碼，與丹麥談判。

歐洲國家政府表示，向格陵蘭島派出的士兵是參加名為“北極耐力”的軍事行動，是回應了特朗普對俄中干預該地區的擔憂。

特朗普周日威脅對派出少數士兵前往格陵蘭島的八個歐洲國家實施關稅，其中包括丹麥和德國。

特朗普表示將舉行格陵蘭問題會晤

周二早些時候，特朗普在其社交媒體Truth Social上表示，與北約秘書長呂特交談後，同意在瑞士達沃斯會議期間就格陵蘭問題與多方會晤。

特朗普還公開了法國總統馬克龍的一條短信，後者提議達沃斯會後七國集團成員在巴黎會晤。

然而之後，特朗普發布了具有挑釁性的社交圖文。其中一則顯示他手握一面美國國旗，旁邊的牌子上寫著：“格陵蘭，美國領土，成立於2026年”。

批評英國“拱手讓出”查戈斯群島

特朗普還在其社交平台上稱，英國將查戈斯群島主權移交毛裡求斯，這是他想要獲得格陵蘭島的原因之一。他寫道：“英國讓出極為重要的土地，是十分愚蠢之舉，也是必須獲得格陵蘭島的一長串國家安全原因之一。”

今年五月，英國與毛裡求斯簽署一項協議，將查戈斯主權移交毛裡求斯。該群島過去兩個世紀處於英國控制下。不過，英國同時會租賃美軍基地所在的迪戈加西亞島，租期至少99年。

（美聯社、德新社）

