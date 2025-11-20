特朗普將會見候任紐約市長、「共產主義分子」馬姆達尼

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周三（11月19日）表示，他計劃在白宮會見新當選的紐約市長、現年34歲的馬姆達尼（Zohran Mamdani）。

特朗普在其“真相社交”平台上發帖寫道，“紐約市的共產主義市長佐蘭·馬姆達尼要求會面。我們已達成一致，會面將於11月21日星期五在橢圓形辦公室舉行。更多細節稍後公布！”

馬姆達尼的團隊證實了此次會面。他的發言人表示，“按照慣例，候任市長都會安排在華盛頓與總統會面，討論公共安全、經濟保障，以及兩周前超過一百萬紐約市民投票支持的‘住得起房’的提議。”

馬姆達尼自稱是社會民主主義者，將從明年初開始成為紐約市首位穆斯林市長，他也是自19世紀以來最年輕的市長。這位左翼政治家在11月4日的紐約市長選舉中獲勝。

在馬姆達尼勝選之前，特朗普曾多次批評他，並威脅說如果這名共產主義分子獲勝，將扣留對紐約市的聯邦撥款。

馬姆達尼一直以來都是特朗普總統的公開、直接的批評者，尤其譴責特朗普政府對非法入境者采取暴力措施。

馬姆達尼在勝選演講中指出，“紐約將繼續是一座移民之城，她是一座由移民創建、由移民推動發展的城市，從今晚起，她也將由一位移民領導。”

在周三接受美國廣播公司MS NOW（前身為MSNBC）采訪時，馬姆達尼被問到同特朗普會面的計劃。馬姆達尼表示，“我的團隊去主動聯系會面事宜，是因為我曾向紐約市民承諾，只要能造福於850萬紐約市民，幫助他們應對在美國最昂貴城市中艱難生活，我願意與任何人會面。”

馬姆達尼還補說，“我只想坦誠地告訴總統，真正為紐約市民挺身而出意味著什麼。”

作者: 德正 (德新社)