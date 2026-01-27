特朗普將美國對韓進口關稅稅率升至25%

[Getty Images]

在指責首爾「未有履行」去年達成的貿易協議後，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）宣布將對韓國（南韓）進口商品的關稅稅率由15%提高至25%。

特朗普在社交媒體發文表示，他將把對韓國的關稅上調，涵蓋汽車、木材、藥品以及「所有其他對等關稅」在內的一系列產品。

特朗普說，韓國立法機關在批准協議方面進展緩慢，而「我們已迅速採取行動，按照已達成的交易削減了我們的關稅」。

韓國稱尚未收到任何有關提高部分韓製商品關稅的正式通知，並希望就此問題與華盛頓展開緊急磋商。

韓國方面補充稱，目前正在加拿大的產業通商部長官金正官將盡快前往華盛頓，與美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）會面。

廣告 廣告

首爾與華盛頓於去年10月達成協議，其中包括韓國承諾向美國投資3500億美元（2.44萬億元人民幣；11兆元新台幣），部分資金將用於造船業。

至11月，兩國同意，一旦韓國啟動批准協議的程序，美國將下調部分產品的關稅。

該協議於11月26日提交韓國國會，目前正在審議中。據當地媒體報道，協議有望於2月獲得通過。

關稅由進口產品的企業支付。在此情況下，美國企業將為從韓國購買的商品支付25%的稅款。

特朗普在第二個白宮任期內，經常利用關稅作為推動外交政策的槓桿。

他上星期六（1月24日）威脅稱，如果加拿大與中國達成貿易協議，將對加拿大徵收100%的關稅。

星期一（26日），中國官員表示，中加之間的「戰略夥伴關係」協議並非旨在削弱其他國家。

加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）之前表示，加拿大並未尋求與中國達成自由貿易協議，並且「從未」考慮過這樣做。

他補充說，加拿大官員已向美國對口官員清楚表明立場。

在此之前，特朗普表示，將對包括英國在內的八個國家徵收進口稅，因這些國家反對美國接管格陵蘭的計劃。格陵蘭是丹麥王國內的自治領土，而丹麥是北約成員國。

其後，特朗普以在格陵蘭問題上朝着「未來協議」取得進展為由，撤回了關稅威脅，但這一事件仍令美國與丹麥及其他北約盟友的關係受到衝擊。