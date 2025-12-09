特朗普批准輝達向中國出售先進人工智慧晶片H200

特朗普總統和輝達執行長黃仁勳今年在白宮出席了一場活動。 [Getty Images]

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）宣布，他將允許人工智慧晶片巨頭輝達（Nvidia，英偉達）向中國的「核准客戶」出售其先進的H200晶片。

特朗普週一（12月8日）在社交媒體上表示：「我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並保持美國在人工智慧（AI）領域的領先地位。」

這項決定也將適用於其他美國晶片公司，如超微（AMD），並且是在輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）上週前往華盛頓積極遊說之後作出的。

輝達既是全球領先的晶片公司，也是市值最高的企業。該公司近月來一直處於美中地緣政治角力的中心，並且曾被禁止向北京出售其最先進的晶片。

特朗普在7月撤銷了晶片銷售禁令，但要求輝達將其在中國收入的15%上繳美國政府。

據報道，北京隨後下令其科技公司停止購買專為中國市場生產的輝達晶片。

輝達在提供給BBC新聞的一份聲明中表示：「我們讚賞特朗普總統允許美國晶片產業參與競爭，以支持美國高薪就業和製造業發展的決定。」

輝達的H200晶片比其Blackwell晶片落後一代，而後者被認為是全球最先進的人工智慧半導體。

黃仁勳9月在接受BBC採訪時表示，美國需要「確保世界各地的人們，包括中國，都能取得這項技術。」

他也多次警告說，中國已經建立起自己的晶片生產生態系統，在晶片研發方面緊追美國。

輝達同一天對特朗普的宣布表示歡迎。

輝達在聲明中表示：「向經商務部審核的商業客戶提供H200晶片，達成了一個深思熟慮的平衡，這對美國大有裨益。」

該公司股價在消息公布後小幅上漲。

特朗普在貼文中表示：「25%的收益（原文如此）將支付給美國。」

BBC已聯繫白宮，就這項安排尋求澄清。這項安排可能會遭到美國國會鷹派人士的反對。

新加坡國立大學（National University of Singapore）的亞歷克斯·卡普里（Alex Capri）表示，向部分中國客戶出售H200晶片，為美國與北京就稀土問題進行談判​​爭取了時間，並避免了全球供應鏈出現重大中斷。

中國幾乎壟斷了稀土礦物的加工，而稀土是大多數電子產品生產所必需的。

卡普里指出，儘管取得H200晶片可能有利於中國科技業，但北京仍將致力於減少對美國的依賴。

他也提到，北京先前曾指示國內科技公司拒絕使用輝達的舊款H20晶片，並鼓勵他們購買國產半導體。

喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心（CSET）的研究人員表示，中國解放軍正在使用美國公司設計的先進晶片來開發人工智慧軍事能力。

CSET高級研究分析師科爾·麥克福爾（Cole McFaul）表示：「通過讓中國更容易獲得這些高質量的人工智慧芯片，就能使中國更容易地將人工智慧係統用於軍事用途。他們希望利用先進芯片來獲得戰場優勢。」