特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資

美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。

出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。

然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。

特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。

特朗普在週五（1月9日）於白宮舉行的會議上表示：「美國從這件事中獲得的其中一項好處，將是更低的能源價格。」

然而，與會的石油公司高層表達了謹慎態度。

埃克森美孚執行長達倫‧伍茲（Darren Woods）說：「我們在那裡的資產曾兩度遭到沒收，因此你可以想像，要第三次重新進入，必須有相當重大的改變，與我們過去所見以及目前的狀況截然不同。」

「今天，那裡根本無法投資。」

委內瑞拉與國際石油公司之間的關係複雜，自一百多年前在其領土發現石油以來一直如此。

雪佛龍（Chevron）是目前仍在該國運作的最後一家主要美國石油公司。

來自其他國家的少數企業也仍在活躍，包括西班牙的雷普索爾（Repsol）與義大利的埃尼（Eni），兩家公司皆有代表出席白宮會議。

特朗普表示，他的政府將決定哪些公司可以在當地經營。

他說：「你們直接與我們打交道，完全不是與委內瑞拉。我們不希望你們與委內瑞拉打交道。」

白宮表示，正著手「有選擇性地」回撤限制委內瑞拉石油銷售的美國制裁。

官員稱，他們一直與該國的臨時當局協調，目前由馬杜羅的前副手、副總統德爾西‧羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導。

但美方也明確表示，打算對石油銷售施加控制，以此維持對羅德里格斯政府的影響力。

美國本週已扣押多艘運載受制裁原油的油輪。美國官員稱，他們正建立一套銷售流程，將所得資金存入由美方掌控的帳戶。

特朗普說：「我們已經開放做生意。」

週五，特朗普簽署一項行政命令，禁止美國法院扣押美方從委內瑞拉石油收入中收取並存放於美國財政部帳戶的資金。

該行政命令指出，任何法院試圖動用這些資金都將干擾美國的外交關係與國際善意。

白宮在有關該命令的資料中寫道：「特朗普總統正在防止委內瑞拉石油收入遭扣押，因為這可能破壞美國確保委內瑞拉經濟與政治穩定的關鍵努力。」

近數十年來，委內瑞拉的石油生產因投資不足與管理不善，以及美國制裁而受到重創。該國每日產量約一百萬桶，僅佔全球供應不到 1%。

雪佛龍佔該國產量約五分之一，表示預期將在現有基礎上擴大生產；埃克森則稱，未來數週將派遣技術團隊評估情況。

雷普索爾目前每日產量約 45,000 桶，並表示在合適條件下，未來幾年有望將產量提升至三倍。

其他公司高層也指出，特朗普的改革承諾將鼓勵投資，他們希望把握時機。

獨立油氣鑽探公司領導人比爾‧阿姆斯特朗說：「我們已準備好前往委內瑞拉。若以房地產來比喻，那裡就是黃金地段。」

然而，分析人士認為，要有意義地提升產量仍需付出巨大努力。

能源顧問公司 Goldwyn Global Strategies 總裁、前美國國務院國際能源特使大衛‧戈德溫（David Goldwyn）說：「他們已經盡可能表現得禮貌並給予支持，但並未真正投入資金。」

委內瑞拉於 1 月 8 日開始釋放「大量」政治犯，其中包括數名外國人。此舉被美國總統特朗普讚許為在推翻統治者馬杜羅之後邁向合作的一步。 [Getty Images]

戈德溫表示，若沒有實際的安全保障、法律確定性以及具競爭力的財政框架，埃克森與殼牌「不會投入數十億美元，更遑論數百億美元」。

他說：「從產業角度來看，這並不受歡迎。條件根本不合適。」

他指出，雖然規模較小的公司可能更急於投入，並在未來一年協助提升委內瑞拉的石油產量，但這些投資可能僅在 5,000 萬美元左右——遠低於特朗普所提出的「幻想般」的 1,000 億美元。

能源顧問公司 Rystad Energy 估計，若要在 2040 年前將產量提升三倍，每年需新增 80 至 90 億美元的投資。

該公司首席經濟學家加林貝爾蒂（Claudio Galimberti）表示，若特朗普所建議的 1,000 億美元投資得以實現，將對產量產生重大影響。

他指出，企業只有在獲得補貼並且政治穩定的情況下，才可能進行如此規模的投資。他補充說，美國人不應期待委內瑞拉的局勢能在短期內壓低油價。

：「在政治局勢完全穩定之前，很難看到大型投資承諾，而這究竟何時發生，誰也說不準，」他說。

補充報導：Danielle Kaye (丹妮爾‧凱伊）