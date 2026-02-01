特朗普提名的美聯儲新主席沃什能否如他所願帶來改變

凱文·沃什曾在美聯儲和華爾街任職。 [Bloomberg via Getty Images]

特朗普一直呼籲美國央行作出改變。

如今，隨著鮑威爾（Jerome Powell）的美聯儲主席任期將於五月結束，他或許即將如願。

週五（1月31日），特朗普宣布提名凱文·沃什（Kevin Warsh）接替鮑威爾。沃什是一位特朗普再第一任期中因錯過任命而感到遺憾的保守派人士。

特朗普在社交媒體宣布這項決定時稱沃什極其符合這一角色，「他永遠不會讓你失望」。

這項任命的諷刺意味不言而喻。沃什曾以支持較高利率而聞名，但他近來在評論文章和媒體露面中卻努力擺脫這個名聲。

這樣的立場似乎讓他與特朗普相左。特朗普自稱是個「（支持）低利率的人」（low interest rate guy），他曾批評鮑威爾降息不夠快，並公開表示希望下一任美聯儲主席能支持他的觀點。

沃什的任命是否會帶來特朗普想要的美聯儲仍有待觀察。

沃什的背景相當傳統：常春藤學校教育背景、曾在美聯儲任職，亦曾在華爾街以及保守派經濟智庫胡佛研究所工作。

支持者表示，他對維護央行獨立性的擔憂十分敏感，並警惕若政策服務於短期政治目的而非整體經濟時所帶來的風險。

加州大學洛杉磯分校經濟學教授、並在右翼的胡佛研究所擔任高級研究員的李·奧哈尼安（Lee Ohanian）——與沃什相識多年——表示，接受特朗普的指示「將削弱美聯儲，削弱主席一職，也會在金融市場引發巨大動盪。凱文非常清楚這一點」。

在國會與華爾街——那裡對特朗普攻擊鮑威爾的行為已經感到不安——沃什可能展現的獨立性被視為一項優勢。

他的提名也獲得建制派人士讚揚，包括前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）以及在華爾街擁有長期職業生涯的知名經濟學家穆罕默德·埃爾-埃里安（Mohamed el-Erian）。

批評者則質疑，沃什之所以得到這項任命，是否因為他的岳父羅納德·勞德（Ronald Lauder）既是特朗普的金主，也是他的朋友。

其他人則指出，他作為決策者的紀錄並不理想——例如在2008年金融危機期間，他反對經濟刺激方案，擔心相關政策會引發通脹——這在當時與現在都是少數派立場。

來自維吉尼亞州的民主黨籍國會議員唐·貝耶（Don Beyer）指責沃什展現出「大幅調整自己觀點的意願……根據白宮的主人」。

但整體而言，許多金融界人士仍視他為相對負責任的選擇。

「相比其他可能人選，對由沃什領導的美聯儲似乎至少存在某種程度的安心感，」富國銀行（Wells Fargo）的分析師週五指出，他近年在公共領域的曝光度相對有限，因而帶來一定程度的不確定性。

「投資者應該感到欣慰。」LPL金融控股公司的首席經濟學家傑佛瑞·羅奇（Jeffrey Roach）告訴BBC。

沃什對利率可能意味著什麼？

對沃什的接受程度，部分來自賭博，下注由他領導的美聯儲可能不會有太大改變。

畢竟，儘管特朗普多次抱怨，美聯儲去年仍降息三次，而大多數分析師預期，無論特朗普的看法為何，今年還會再次降息。

這對美國的借貸者來說是好消息，他們可能會看到房貸、車貸和其他類型借款的利率下降。如果這讓人們對經濟感覺更好，也可能對總統有利。

這也意味著，沃什未必需要犧牲自己作為獨立經濟學家的可信度，才能為特朗普提供較低的利率。

美聯儲的職能

美聯儲內部感受到的變化可能來自其他方面。沃什曾指責該機構「任務範圍擴張」（mission creep），並在經濟中扮演過大角色。

他希望減少美聯儲在銀行監管中的角色，並削減對氣候變遷等議題的研究——這讓他的立場與白宮保持一致。

與財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）類似，他強烈批評美聯儲在2008年金融危機以及新冠疫情期間對市場的干預，這些政策使該機構持有大量美國國債與按揭抵押證券（MBS）。

沃什認為，這些政策支撐了股市和其他資產價格——造福富人和大型金融利益，而非整體經濟——因此他呼籲應減少這些資產的持有量，並與財政部更緊密協調其管理。

至於他是否真的會比目前的美聯儲更快縮減資產負債表，仍不清楚。然而，此舉的一個可能結果是提高借貸成本——這正好與特朗普的期望相反。

週五，金價下跌、美元走強，顯示交易員認為沃什可能會堅守他早期作為偏好高利率的「鷹派」直覺。

羅徹斯特大學（University of Rochester）金融學教授納拉亞納·科切拉科塔（Narayana Kocherlakota）曾與沃什同時在美聯儲任職，他表示若情況需要，沃什會敢於與總統立場相左。

「他非常聰明和獨立。我認為，這正是美國人希望掌管央行的那類人物。」科切拉科塔說。

另外一些人則認為，沃什對經濟的看法已演變得更加貼近特朗普，包括淡化快速增長與薪資上升可能推高通膨的擔憂。

「沃什不是美聯儲的人，他是特朗普的人。自 2009 年以來，他在貨幣政策上幾乎每一步都緊跟特朗普。」麥格理集團（Macquarie Group）全球外匯與利率策略師蒂埃里·威茲曼（Thierry Wizman）寫道。

目前來看，沃什似乎是最有可能讓各方都感到滿意的候選人。

但特朗普對鮑威爾——他上一次挑選的主席——的迅速翻臉，應該是一個提醒。

丹妮爾·凱（Danielle Kaye）、丹尼爾·布什（Daniel Bush）、喬納森‧約瑟夫斯（Jonathan Josephs）對此文亦有貢獻。