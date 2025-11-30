特朗普提議動用俄資產為美企謀福利 歐洲如何接招？

（德國之聲中文網）2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，近3000億歐元的俄羅境外斯資產因西方制裁被凍結，其中包括銀行戶頭、證券、房地產和游艇。

這些資產位於多個國家，包括美國、加拿大、英國和日本，但最大的部分位於歐盟成員國，特別是比利時。

比利時金融托管機構歐洲清算銀行（Euroclear）持有約1800億歐元的被凍結俄羅斯資產。

戰爭爆發後，歐洲人討論是否以及如何使用俄羅斯資產，以確保俄羅斯為戰爭作出賠償。最近的一次嘗試是10月，歐盟希望通過一筆“賠償貸款”為烏克蘭提供重建基金，但比利時投了反對票。

廣告 廣告

比利時擔心法律麻煩，並且俄羅斯可能會向其討還。歐盟原本希望在12月中旬的峰會上消除比利時的擔憂。但美國總統特朗普提出的28點和平計劃卻構成新的障礙。

特朗普的28點計劃如何涉及被凍結俄羅斯資產？

歐洲對外關系委員會（ECFR）高級研究員德馬雷（AgatheDemarais）表示，特朗普的提議等同是“沒收俄羅斯在歐洲的資產”。

據多家媒體報道，特朗普的28點計劃中包括，俄羅斯凍結資產中的1000億美元（約合860億歐元）將用於“美國領導的烏克蘭重建與投資”。

德馬雷說，這等於是說，特朗普想要從俄羅斯在歐洲的被凍結資產中拿出860億歐元來，讓美國政府和美國企業獲利。

28點計劃中還寫道，歐洲將提供同等數量的資金用於烏克蘭的重建投資。德馬雷說，特朗普希望歐洲提供的這筆錢並非來自被凍結的俄羅斯資產，“而是歐洲納稅人的口袋”。

而剩余的俄羅斯被凍結資產——仍有超過2000億歐元，將用於美俄聯合投資工具，“以創造強大的動力，不會重返沖突”。

德馬雷說，這樣的計劃受益方是“美國公司、美國政府和俄羅斯”。

用俄羅斯在歐洲的被凍結資產為美國公司謀福利？

歐洲外交關系委員會（ECFR）另一位專家柯布佐娃（Jana Kobzova）表示，美國“僅持有約50億美元”的俄羅斯被凍結資產，並且無權決定在歐洲國家的資產。“美國僅有權就其管轄範圍內的資產作出決定。”

歐洲領導人已對特朗普的計劃提出明確的反對意見。

德國總理梅爾茨（又譯默茨）向德國之聲表示：“俄羅斯在布魯塞爾的資產不能支付給美國，這是不可設想的。”

歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）表示，包括制裁、凍結資產在內的直接涉及歐盟的事務，需要歐盟的全面參與決策。

法國總統馬克龍表示，只有歐洲人可以決定如何處理在歐洲的資產。

專家建議，歐盟應迅速爭取獲得比利時的同意。“如果歐盟將資產用於向烏克蘭發放貸款，特朗普就無法獲取這3000億歐元了。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Vohra Anchal