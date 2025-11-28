特朗普政府將重新審查來自19個國家的綠卡持有人

[Getty Images]

特朗普政府表示，將重新審查發給來自19個國家的移民的綠卡。

美國公民及移民服務局局長約瑟夫‧埃德洛（Joseph Edlow）指出，總統已指示他對「所有來自相關國家的外籍人士的綠卡進行全面而嚴格的重新審查」。

當BBC詢問哪些國家在名單上時，該機構援引白宮六月的公告，其中包括阿富汗、古巴、海地、伊朗、索馬里和委內瑞拉。

此項宣布是在一起事件之後作出的：一名阿富汗籍男子涉嫌於週三（11月26日）在華盛頓特區槍擊兩名國民警衛隊士兵，並使他們重傷。

嫌犯拉赫曼努拉‧拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）於2021年抵達美國，當時他參加了一項在美國撤離阿富汗後，為阿富汗人提供特殊移民保護的計劃。

美國總統特朗普表示，這起槍擊事件凸顯了重大國家安全威脅。

埃德洛週四在社交媒體上發表有關全面綠卡審查的貼文，但並未明確提及該槍擊事件。

埃德洛說：「保護這個國家和美國人民仍然是首要任務，美國人民不會承擔前任政府魯莽安置政策的代價。」

目前尚未有關於重新審查具體形式的更多細節。

他向BBC強調的六月公告指出，目標是限制外國人入境，以防範「外國恐怖分子及其他國家安全與公共安全威脅」。

政府表示，安全疑慮以及商務、學生和旅遊簽證的逾期率，是將某些國家被列入名單的原因之一。

公告稱：「塔利班是一個被特別指定的全球恐怖組織（SDGT），目前控制著阿富汗。阿富汗缺乏有能力或合作的中央機構來簽發護照或民事文件，也沒有適當的篩查與審查措施。」

其他綠卡持有人將接受審查的國家包括緬甸、查德、剛果共和國和利比亞。

週三對美軍成員的襲擊引發了特朗普的強烈回應。

「這次襲擊凸顯了我們國家面臨的最大安全威脅。前任政府讓兩千萬來自世界各地、身份不明且未經審查的外國人進入美國，來自一些你甚至不想知道的地方。任何國家都無法容忍這樣的生存風險。」他說。

上週，負責綠卡審查的同一機構——美國公民及移民服務局——宣布將審查所有在前總統拜登任內獲准入境的難民。

週三，美國暫停處理所有阿富汗人的移民申請。公民及移民服務局表示，此舉是為了等待「安全與審查程序」的檢討。