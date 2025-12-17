特朗普政府擴大禁止入境國家名單

（德國之聲中文網）長期以來，特朗普一直將敵視移民作為其標志性議題，他下令大規模驅逐移民出境，並對非白人新移民采取日益強硬的立場。

白宮在一份聲明中表示，禁止“意圖威脅”美國人的外國人入境。該聲明還指出，特朗普希望阻止那些“破壞或動搖美國文化、政府、機構或建國原則”的外國人入境美國。

在兩名美軍士兵和一名平民在敘利亞喪生數日後，敘利亞公民被禁止入境美國。

敘利亞當局稱，行凶者是一名安全部隊成員，此前他因“極端伊斯蘭主義思想”而被解雇。

特朗普政府此前也已非正式地禁止巴勒斯坦民族權力機構護照持有者入境，以聲援以色列，反對巴勒斯坦建國。

其他新近被全面禁止入境的國家包括一些非洲最貧窮的國家，包括布基納法索、馬裡、尼日爾、塞拉利昂和南蘇丹，此外還有東南亞的老撾。

特朗普采取了一系列新舉措，對包括非洲人口最多的尼日利亞的公民實施了部分旅行限制，此外還包括科特迪瓦和塞內加爾。科特迪瓦和塞內加爾均已獲得明年在美國、加拿大和墨西哥舉辦的世界杯參賽資格。

特朗普政府承諾允許運動員入境參加這項足球盛事，但並未對這些國家的球迷做出任何承諾。

其他受到部分限制的國家來自非洲或加勒比地區以黑人為主的國家，包括安哥拉、安提瓜和巴布達、貝寧、多米尼克、加蓬、岡比亞、馬拉維、毛裡塔尼亞、坦桑尼亞、贊比亞和津巴布韋，以及太平洋島國湯加。

教會組織“全球難民”（Global Refuge）警告稱，旅行禁令將使弱勢群體更加身處險境。

該組織負責人維格納拉賈（Krish O'Mara Vignarajah）表示：“本屆美國政府再次以安全為由，為一刀切的禁令辯護，這種禁令懲罰的是整個群體，而不是采取基於證據的個性化篩查。”

特朗普的言辭愈發激烈。上周，他在一次集會上抱怨美國只接收來自“糞坑國家”的人，並表示應該從挪威和瑞典等國尋求移民。

目前被美國列入全面旅行禁令名單的國家包括阿富汗、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特裡亞、海地、伊朗、利比亞、緬甸、蘇丹和也門。

上個月，特朗普進一步擴大了對阿富汗人的入境禁令，終止了一項旨在接收曾與美國並肩作戰對抗塔利班的阿富汗退伍軍人的項目。此前，一名疑似患有創傷後應激障礙的阿富汗退伍軍人在華盛頓槍擊了兩名國民警衛隊軍人。

特朗普政府實際上已經停止接收難民，美國現在只接收來自南非的白人難民。

作者: 德正 (法新社)