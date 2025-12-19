特朗普政府鼓勵白人男性投訴種族和性別歧視

（德國之聲中文網）美國公平就業機會委員會（EEOC）代理主席魯卡斯（Andrea Lucas）在社交平台X上寫道：“你是一位在工作中因種族或性別而遭受歧視的白人男性嗎？根據聯邦民權法，你可能有權獲得賠償。”“公平就業機會委員會致力於識別、打擊和消除所有種族和性別歧視——包括針對白人男性員工和求職者的歧視。”

此前美國副總統萬斯在X上發表了一篇描述多元化、公平和包容（DEI）的弊端及其後果的文章。

自今年1月重新擔任美國總統職位以來，特朗普一直試圖終止聯邦政府推行的多元化、公平和包容（DEI）計劃。

他認為，實施此類計劃的公司會損害美國白人多數群體的利益。

美國公平就業機會委員會是1964年根據《民權法案》設立的聯邦機構，旨在解決職場中的性別歧視和種族歧視問題。

自今年1月被任命為公平就業機會委員會代理主席（並於 11 月正式就任主席）以來，魯卡斯一直在調整該機構的工作重點，優先處理她所謂的“根除非法的、出於DEI動機的種族和性別歧視”，這與特朗普總統的反DEI行政命令相一致。

魯卡斯在上個月的一份聲明中表示：“許多雇主的政策和做法更傾向於雇用非法移民、移民工人或客籍勞工，而不是美國工人——這直接違反了聯邦就業法。”

然而馬薩諸塞大學阿默斯特分校的一項研究表明，向公平就業機會委員會投訴的非裔美國員工人數是白人同事的195倍。

皮尤研究中心的數據也表明，美國女性的收入仍低於男性。在去年整年工作的全職員工中，女性平均年收入是男性的85%。

