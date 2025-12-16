特朗普正式起訴BBC 索賠100億美元

(德國之聲）BBC旗艦節目《全景》（Panorama）曾播出的一部紀錄片，剪輯了特朗普2021年1月6日在國會大廈外演講中的兩段片段，包括他呼籲支持者游行至國會大廈，以及他喊出“拼死一搏”（fight like hell）的內容，但省略了他呼籲和平抗議的部分。

特朗普的訴訟稱，BBC對他進行了誹謗，同時違反了佛羅裡達州禁止欺騙性和不公平貿易行為的法律。針對以上兩項指控，每項索賠50億美元。

廣告 廣告

BBC已向特朗普道歉，承認剪輯造成了錯誤印象，讓人誤以為他直接呼籲采取暴力行動。但BBC表示，沒有法律依據提起訴訟。

11月3日，英國《每日電訊報》網絡版獨家披露一名BBC顧問撰寫的內部備忘錄，批評該紀錄片的相關剪輯“完全具有誤導性”，指責BBC在公正性方面存在“嚴重且系統性的問題”。事件曝光後，BBC兩名高管宣布辭職。

英國政府代表金諾克（Stephen Kinnock）此前接受媒體采訪時表示，BBC道歉是正確的，反對法律訴訟也是正確的。周二（12月16日）他對“天空新聞”表示，“BBC在這一點上的堅定立場是正確的。”BBC的資金來源於所有觀眾必須繳納的電視費。

特朗普周一稱，BBC盡管道歉，“但並未對錯誤行為表現出真正的悔意，也沒有做出任何有意義的制度性改革，防止未來再次發生新聞濫用行為。”

路透社評論認為，美國憲法對言論和新聞自由進行法律保護的門檻很高，特朗普團隊不僅需要證明剪輯是虛假、且是誹謗性的，還需要證明BBC明知故犯地刻意誤導觀眾。

法律專家表示，BBC可以為自己辯護，稱這部紀錄片基本屬實，其剪輯並未造成虛假印象；也未損害特朗普的聲譽，因為特朗普最終還是當選了總統，且這段長達一個小時的紀錄片中，也包含了多位支持特朗普的受訪者觀點。

除BBC外，特朗普還對《紐約時報》、《華爾街日報》和愛荷華州的一家報紙提起訴訟，而上述三家媒體均否認有任何不當行為。

（美聯社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正