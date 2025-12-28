特朗普澤連斯基面對面：俄烏戰爭能否迎來轉折？

（德國之聲中文網）特朗普與澤連斯基周日將在佛羅裡達州見面，雙方會談的核心議題之一是20點和平提案。這是一個特朗普政府最初擬定的28點框架基礎上修訂而成的新版本。澤連斯基希望，這一版本能為未來與俄羅斯達成停火提供路線圖。這份方案中的部分要點包括：

- 重申烏克蘭的主權地位。

- 烏俄雙方須承諾絕對不采取侵略行為。

- 烏克蘭將維持目前約80萬人的軍隊規模，特朗普最初的提議曾要求基輔縮減軍力。

- 烏克蘭將繼續推進加入歐盟的進程。

- 美國及北約將為烏克蘭提供安全保障。

- 烏克蘭將獲得援助，用於重建遭俄軍炮擊破壞的地區。

該方案還提出，戰爭結束後應盡快在烏克蘭舉行選舉。

據報道，兩人將在佛羅裡達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）會面。澤連斯基表示，雙方計劃討論安全和經濟協議，還有烏克蘭東部“領土問題”。目前，莫斯科與基輔在烏克蘭東部頓巴斯地區領土問題上仍存在嚴重分歧。

莫斯科要求基輔從整個地區撤出所有部隊，包括目前仍由烏克蘭控制的區域。烏克蘭希望沿當前前線“凍結”戰鬥。美國建議在基輔仍控制的頓涅茨克部分地區設立非軍事區和自由經濟區。

在與特朗普會談前，澤連斯基在Telegram發文表示，他正竭盡全力結束戰爭，但最終能否取得成果，同樣取決於基輔的合作伙伴。他寫道：“這是今年最為密集的外交時段之一，在新年到來之前，許多問題都有可能取得進展。我們正在為此付出全部努力，但是否能夠作出決定，取決於合作伙伴。”

澤連斯基補充說，盟友需要對莫斯科施加更大壓力，“讓俄羅斯人為自身的侵略行為付出代價”。

在這場會晤前的前夕，俄羅斯加大了對基輔的攻擊力度，動用導彈和無人機發動襲擊，試圖進一步向澤連斯基施壓。澤連斯基周六在社交平台X上寫道：“烏克蘭願意付出一切努力來結束這場戰爭。”他還表示：“我們渴望和平，而俄羅斯卻表現出繼續戰爭的意圖。如果整個世界——歐洲和美國——站在我們一邊，我們就能共同阻止俄羅斯總統普京。”

作者: 德正 (路透社，美聯社等)