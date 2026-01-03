特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。
特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。
委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。
美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。
馬杜羅是否已被推翻？
目前相關資訊仍然有限。特朗普在社交媒體帖文中披露的內容包括：
美國已「成功對委內瑞拉及其領導人發動大規模打擊」
馬杜羅及其妻子已被捉拿並帶離國境
委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，她不知道馬杜羅身在何處，甚至不清楚他是否仍然在世。這些跡象顯示馬杜羅很可能已被推翻。
不過，委內瑞拉國防部長帕德里諾及羅德里格斯仍然留在國內，並已在國家電視台露面，顯示馬杜羅政府的核心成員似乎仍然掌握權力。
行動是如何展開的？
目前外界對美方行動的細節所知不多。
來自委內瑞拉境內的影片顯示，有多次巨大的爆炸發生。首都加拉加斯（Caracas）的居民表示，他們聽到飛機聲和爆炸聲。
首都多個地區升起濃煙，並可見多架直升機編隊飛行。
據報道，多個軍事設施遭到攻擊。
美國官員向BBC在美國的合作夥伴CBS新聞透露，這些空襲是由特朗普政府下令。
他們又表示，馬杜羅是被美軍最精銳的反恐部隊「三角洲部隊」拘捕，但目前仍未有更多關於拘捕過程的細節。
委內瑞拉政府證實加拉加斯遭到襲擊，並表示米蘭達州（Miranda）、拉瓜伊拉州（La Guaira）和阿拉瓜州（Aragua）亦有空襲發生。
馬杜羅的當權之路
尼古拉斯．馬杜羅是在左翼總統查韋斯（Hugo Chávez）及其領導的委內瑞拉統一社會主義黨之下嶄露頭角（PSUV）。
馬杜羅曾是巴士司機和工會領袖，於2013年接替查韋斯出任總統。
在查韋斯與馬杜羅執政的26年間，該黨掌控了多個關鍵機構，包括國民議會、司法系統的大部分，以及選舉委員會。
2024年，馬杜羅被宣布在總統選舉中勝出，儘管反對派蒐集的點票結果顯示，其候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González）以壓倒性優勢勝選。
由於主要反對派領袖瑪麗亞·科麗娜·馬查多（María Corina Machado）被禁止參選，岡薩雷斯才代替她參選。
馬查多於10月獲頒諾貝爾和平獎，以表揚她「為從獨裁走向民主而進行的公正、和平鬥爭」。
她匿藏多個月後，違反出境禁令前往奧斯陸領獎，並表示計劃返回委內瑞拉。這將使她面臨被拘捕的風險。委內瑞拉當局已將她列為「逃犯」。
特朗普為何針對委內瑞拉？
特朗普指責馬杜羅導致數十萬名委內瑞拉移民進入美國。
自2013年以來，估計有近800萬委內瑞拉人因經濟危機和政治打壓而逃離該國。
特朗普在未提供證據的情況下，指控馬杜羅「清空監獄和精神病院」，並「強迫」囚犯前往美國。
特朗普亦將重點放在打擊毒品流入美國，特別是芬太尼和可卡因。
他將委內瑞拉兩個犯罪組織「阿拉瓜火車幫」（Tren de Aragua）和「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，並聲稱後者由馬杜羅本人領導。
分析人士指出，「太陽卡特爾」並非一個有嚴密架構的組織，而是一個用來形容容許可卡因經委內瑞拉過境的貪腐官員的統稱。
特朗普亦將提供有關馬杜羅行蹤的懸賞金加倍，並宣布將馬杜羅政府列為外國恐怖組織。
馬杜羅強烈否認自己是毒品集團首腦，並指控美國以「毒品戰爭」為藉口，企圖推翻其政權並奪取委內瑞拉龐大的石油資源。
委內瑞拉有否向美國大量輸送毒品？
反毒專家指出，委內瑞拉在全球毒品販運中屬於相對次要的角色，主要是作為過境國，讓在其他地方生產的毒品經其轉運。
其鄰國哥倫比亞是全球最大的可卡因生產國，但外界普遍認為，大部分可卡因並非經由委內瑞拉進入美國，而是走其他路線。
根據美國緝毒局在2020年發表的報告，估計進入美國的可卡因中，接近四分之三是經太平洋路線販運，只有少數是透過加勒比海的快艇運送。
雖然美國早期的多次打擊行動主要集中在加勒比海，但近期的行動焦點已轉向太平洋。
特朗普在9月向美國軍方高層表示，被鎖定的船隻「堆滿了一袋袋白色粉末，主要是芬太尼，也包括其他毒品」。
芬太尼是一種合成毒品，效力約為海洛英的50倍，已成為美國鴉片類藥物過量致死的主要原因。
12月15日，特朗普簽署行政命令，將芬太尼定性為「大規模殺傷性武器」，稱其「更接近化學武器，而非一般毒品」。
不過，芬太尼主要在墨西哥生產，幾乎全部是經由美國南部邊境的陸路進入美國。
在美國緝毒局2025年的《全國毒品威脅評估》中，委內瑞拉並未被列為向美國走私芬太尼的來源國。
局勢如何發展至今？
自特朗普去年1月展開第二個總統任期以來，美國對馬杜羅政府的壓力不斷加大。
首先，特朗普政府將提供有關捉拿馬杜羅線索的懸賞金提高一倍。
9月起，美軍開始鎖定其指控為從南美洲向美國運送毒品的船隻。
此後，美軍在加勒比海和太平洋對這類船隻發動了30多次攻擊，造成110多人死亡。
特朗普政府主張，美國正與涉嫌販毒的團體捲入一場「非國際武裝衝突」，並指控這些團體對美國發動非常規戰爭。
法律專家指出，這些打擊並非針對「合法的軍事目標」。其中，9月2日的首次攻擊尤為受到關注，因為當天並非單一打擊，而是兩次空襲，首次襲擊的倖存者在第二次襲擊中被殺。
一名曾任國際刑事法院首席檢察官的人士向BBC表示，美軍整體行動更符合在和平時期對平民發動有計劃、有系統攻擊的範疇。
白宮回應稱，美方行動符合武裝衝突法，目的是保護美國免受販毒集團「試圖把毒藥帶到我們海岸、摧毀美國人生命」的威脅。
在10月，特朗普表示已授權中央情報局在委內瑞拉境內進行秘密行動。
他同時威脅，將對他所稱的「毒品恐怖分子」發動陸上打擊。
他說，首波此類行動已於12月24日展開，但未有提供太多細節，只稱行動針對一個「碼頭區」，當時有船隻正被指裝載毒品。
特朗普多次表示，馬杜羅「並非美國的朋友」，並稱對方「最好離開」。
他亦宣布對所有進出委內瑞拉、遭到制裁的油輪實施「全面海上封鎖」，進一步加大對馬杜羅的財政壓力。石油是馬杜羅政府最主要的外匯來源。
美國同時在加勒比海部署了龐大的軍事力量，官方說法是為了阻止芬太尼和可卡因流入美國。
這支部隊除了鎖定被指參與毒品走私的船隻外，亦在美國對委內瑞拉實施的海上封鎖中扮演關鍵角色。
美國在加勒比海部署了多大規模的部隊？
美國已在加勒比海部署約15,000名士兵，以及多艘航空母艦、導彈驅逐艦和兩棲攻擊艦。
美國艦隊中包括全球最大的航空母艦「福特號」。
據報道，12月10日美軍在委內瑞拉外海扣押一艘油輪前，美軍直升機正是從該航母起飛。
美國方面表示，該油輪「被用來運送來自委內瑞拉和伊朗、受到制裁的石油」。委內瑞拉則形容美方行動為「國際海盜行為」。
此後，美國又在委內瑞拉近海水域鎖定並對另外兩艘油輪採取行動。
委內瑞拉出口多少石油？買家是誰？
馬杜羅長期指控美國特朗普政府企圖將他趕下台，目的是讓美國掌控委內瑞拉龐大的石油資源。他曾引述特朗普在美方於委內瑞拉外海扣押首艘油輪後的一番說話作為例證。
當時有記者追問該油輪及其貨物的去向，特朗普回應說：「我想我們會把石油留下來。」
不過，美國官員過去曾否認委內瑞拉的指控，稱針對馬杜羅政府的行動並非為了取得該國尚未開發的石油儲量。
委內瑞拉擁有全球最多的已探明原油儲量，石油產業的收益佔政府預算收入的一半以上。
然而，受到制裁、投資不足，以及國營石油公司管理不善等因素影響，其石油出口大幅受挫。
根據美國能源資訊署的數據，委內瑞拉在2023年僅佔全球原油產量的0.8%。
目前委內瑞拉每日出口約90萬桶原油，其中中國是遠遠最大的買家。
