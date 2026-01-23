特朗普的和平委員會會與聯合國形成競爭關系嗎？

（德國之聲中文網）昨天（1月22日），近20個國家在達沃斯簽署了《和平委員會章程》。在世界經濟論壇期間，美國總統特朗普出任該新機構的主席。該機構的創始文件指出，它將務實地調解國際沖突，並建立持久和平。特朗普本人也是章程的簽署人之一。

擔憂聯合國遭到破壞

一些國家迅速接受特朗普的邀請的同時，也有不少國家猶豫不決，其中包括德國和意大利等幾個北約伙伴國。法國、英國和丹麥等國則已經拒絕了邀請。

拒絕接受邀請的幾個國家陳述的主要理由是該機構自行設定的授權範圍過於寬泛。聯合國最初委托特朗普為加沙地帶建立一個和平委員會。然而，現在卻不再提及將其限制在中東沖突範圍內。由此，現任美國總統不僅擅自擴大了一個原本範圍明確且有限的聯合國授權，而且還顯露出意圖從長遠上削弱聯合國及以《聯合國憲章》為基礎的國際秩序。這正是許多國家所擔憂的。

特朗普試圖在達沃斯消除這些擔憂：“一旦這個機構完全組建完成，我們幾乎可以做任何我們想做的事情。而且我們將與聯合國合作來完成這一切。”兩天前在華盛頓，他幾乎帶著遺憾地向記者承認，和平委員會有可能在某個時候取代聯合國。不過，他更多地將此描述為一種結果而非目標：“我是聯合國潛力的堅定支持者，但它從未充分發揮其潛力。”

和平委員會會取得成功嗎？

在選擇邀請對象時，特朗普既考慮到美國長期盟友，如北約所有成員國，以及以色列和沙特阿拉伯，此外他還邀請了中國、俄羅斯和印度等全球競爭對手。有人曾短暫地指責他只與阿根廷總統米萊、匈牙利總理歐爾班和土耳其領導人埃爾多安等政治“好友”交往，但這種指責毫無根據。巴西、越南和柬埔寨等左翼國家，以及與特朗普或美國並無特殊聯系的伊斯蘭保守國家，如印度尼西亞和巴基斯坦，也都收到了邀請。

然而，國際法專家們認為，和平委員會的合法性存在一個根本性問題，即其對特朗普的過度關注。作為美國總統，他代表美國參加該機構，但根據《和平委員會章程》，他以個人的身份擔任主席，無論他今後是否仍是美國總統。主席的權力範圍極大：未經他批准，任何人不得加入或被驅逐；任何決定都由他做出；甚至連繼任者也由他任命。

英國開放大學政治學學者伯尼（Filippo Boni）說：“這對其它國家可能會造成困擾，因為它們或許仍然希望聯合國在部署維和部隊等決策上擁有一定程度的法律權威。”

科隆大學政治學者耶格爾（Thomas Jäger）也認為特朗普在和平委員會中的角色“完全不可接受”。因此，他不認為和平委員會能夠會對聯合國形成真正的競爭。耶格爾在接受德國私人電視台n-tv采訪時表示：“聯合國是我們目前在世界上能夠實現的：當主要國家想要共同做某件事時，這件事就可以得到落實。”

中國是否也在籌建一個影子聯合國？

這正是聯合國面臨的問題之一。尤其是各大國之間，分歧往往十分嚴重。近年來，烏克蘭、敘利亞、利比亞、蘇丹和也門等國的戰爭和沖突便是幾個例證。

中國政府已經拒絕加入特朗普的和平委員會。官方給出的理由是：多邊主義和國際法，尤其是堅持以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本准則。

政治學者伯尼對中國的拒絕並不感到意外。首先，北京在和平委員會中的影響力遠不及在聯合國安理會擁有的否決權。其次，中國通過其全球治理倡議（GGI），正試圖按照自身願景，改革其所強調的基於規則的多邊世界秩序。

伯尼向德國之聲解釋說：“中國對多邊主義的理解與西方不同。它更依賴雙邊‘聯合磋商’，並拒絕國家間關系的普遍約束性規則。” 從這個角度來看，北京在和平委員會問題上的決定，與其說是轉向與聯合國建立更緊密的關系，不如說是對特朗普全球領導地位的否定。

作者: Jan D. Walter